LIGUE DES CHAMPIONS - Leipzig pourrait être privé de son buteur, Timo Werner, pour la fin de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions. Selon les informations de Bild, l'international allemand souhaiterait se concentrer sur sa prochaine saison avec Chelsea, qu'il pourrait officiellement rejoindre ce week-end.

Pour célébrer ses 30 ans d'existence, le RB Leipzig s'apprête à disputer les quarts de finale de Ligue des champions. Une grande première. Après avoir fait déjouer le Tottenham de José Mourinho au tour précédant, les joueurs de Julian Nagelsmann devraient retrouver la C1 en août. Mais l'actuel troisième de Bundesliga pourrait ne pas aligner son joueur vedette, Timo Werner. Selon les informations du quotidien allemand Bild, l'attaquant de la Nationalmannschaft préférerait passer son tour et se concentrer sur sa prochaine saison avec Chelsea.

Le 4 juin dernier, Sky Sports et Bild annonçaient que le joueur de 24 ans avait trouvé un accord pour rejoindre les Blues. Le club londonien s'apprêterait donc à débourser 60 millions d'euros pour s'offrir l'actuel deuxième meilleur buteur de Bundesliga (ndlr : 25 buts, à cinq longueurs de Robert Lewandowski) et à lui offrir un salaire hebdomadaire de 200 000 euros. L'Evening Standard révèle, par ailleurs, que l'Allemand pourrait s'engager officiellement avec son nouveau club ce week-end.

Si l'information de Bild était confirmée, Timo Werner ne jouerait pas non plus la Ligue des champions avec Chelsea. En effet, les Blues vont disputer leur huitième de finale retour, de l'édition 2019-2020 de la C1, contre le Bayern Munich (ndlr : défaite 0-3 à l'aller), probablement en août. Or la première année de contrat de l'actuel joueur de Leipzig portera sur la saison 2020-2021.

