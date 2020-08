LIGUE DES CHAMPIONS - Très en vue en début de match, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi ont obtenu des occasions qui auraient pu changer le visage de cette demi-finale face au Bayern Munich (3-0). Mais leur maladresse dans le dernier geste a tout changé. Les notes de l’OL.

Anthony Lopes : 6

Avec lui, il n’y a pas de surprise. Comme toujours, Lopes a été au niveau international, présent pour maintenir l’OL en début de match et autoritaire pour éviter au bateau lyonnais de couler (10e, 25e, 31e, 51e). Si son jeu au pied a parfois été approximatif, il a tenu son rang et ressemble encore à la meilleure assurance vie des siens. Même sur les buts encaissés, il n’a rien à se reprocher.

En bref : Un taulier sur lequel l’OL peut toujours compter

Léo Dubois : 4,5

Il y avait de quoi craindre son duel avec la fusée Alphonso Davies. Mais, intelligent, le latéral droit a su contenir les appuis de feu de son adversaire du jeu tout en donnant un coup de main pour museler un Ivan Perisic qu’on a connu plus actif. Propre et appliqué, comme souvent. Son rôle de piston droit méritait un peu plus de chevauchées offensives mais il lui a manqué un peu de jus sur la fin.

En bref : Prise de risque minimale mais solide au poste

Remplacé par Kenny Tete (67e), qui avait envie de se montrer mais est resté trop imprécis.

Jason Denayer : 5,5

C’est l’homme qui compense partout, qui lit les trajectoires avant tout le monde et qui tient la défense de l’OL à bout de bras. Encore très intelligent dans son placement, il a su placer le curseur plus haut pour répondre aux exigences d’un tel match.

En bref : C’est autour de lui que l'OL doit construire sa défense future

Marcelo : 5

Il adore ces duels musclés face aux meilleurs. Robert Lewandowski a (re)découvert la panoplie de Marcelo : coup de coude, domination aérienne et trash-talking. Si le Polonais a été aussi discret pendant de longues minutes, c’est aussi parce que le Brésilien a fait le job. Il est cependant mangé par l’attaquant polonais sur le dernier but.

En bref : De moqué à respecté, Lisbonne a changé la perception autour de son cas.

Le duel Marcelo - Lewandowski Crédit: Getty Images

Marçal : 4

Face à City, sa prise d’initiative à la relance avait beaucoup aidé l’OL. Mercredi, il est resté trop neutre et n’a jamais su trouver le rythme. Trop loin de Gnabry sur sa prise de balle menant à l’ouverture du score (18e), il a manqué un peu de vice.

En bref : Le moins tranchant des centraux lyonnais.

Remplacé par Rayan Cherki (74e) qui a raté sa reprise sur son premier ballon mais auteur d’un beau décalage pour Aouar.

Maxwel Cornet : 4

Il avait été énorme de courage et d’abnégation face à City. Il est rentré dans le rang. Face à Gnabry, il a souffert à chaque fois, à l’image de sa perte de balle sur le deuxième but (32e). Offensivement, il tarde à centrer sur une grosse occasion lyonnaise (13e). Dommage.

En bref : Difficile d’être le héros à chaque match.

Maxence Caqueret : 5,5

Le meilleur joueur de champ lyonnais ce mercredi ou en tout cas le plus régulier. Très en jambes, il fut d’abord la première rampe de lancement lyonnaise. Son interception et sa passe au cordeau pour Memphis auraient mérité meilleur sort (4e). Son gros volume de jeu et son sens du pressing a donné de l'oxygène aux Lyonnais.

En bref : La révélation de ce Final 8

Maxence Caqueret face au Bayern Crédit: Getty Images

Bruno Guimarães : 3,5

Où est passé le joueur lumineux entrevu à l’aller face à la Juve ? Mercredi, le Brésilien aura été timide, même s’il a toujours eu la volonté de bien relancer et de compenser les mouvements de ses compères lyonnais. Trop gentil dans son contact avec Gnabry sur le premier but. Il a tiré la langue rapidement provoquant son changement à la mi-temps.

En bref : Un coup de mou au mauvais moment

Remplacé par Thiago Mendes à la mi-temps (5), source de stabilisation même si l’étreinte munichoise était moindre.

Houssem Aouar : 5

Il a eu deux visages. Très timide lors de la domination lyonnaise, et bien muselé par Thiago Alcantara, mais bien plus créatif et entreprenant après le retour des vestiaires où les occasions lyonnaises sont toutes venues de lui. Son offrande pour Toko-Ekambi méritait meilleur sort (58e).

En bref : Son Final 8 ressemble à un entretien d’embauche passé haut la main pour le plus haut niveau

Houssem Aouar face au Bayern Munich Crédit: Getty Images

Memphis Depay : 3

Son jeu de corps a été précieux lors de la bonne période lyonnaise mais son énorme occasion ratée en tout début de match a lancé Lyon sur sa dynamique maudite face au but (4e). Quelques décrochages intéressants, un centre-tir dangereux (11e) mais une influence qui n’a cessé de baisser au cours du match. Preuve qu'il n'a pas encore retrouvé tout son bagage physique ?

En bref : Encore un grand match raté

Remplacé par Moussa Dembélé (57e), qui a imposé sa puissance et sa détermination sans avoir de vrais ballons de but à se mettre sous la dent.

Karl Toko Ekambi : 2,5

Il a été le sprinteur parfait du système tactique lyonnais, un dévoreur d’espaces qui a posé de gros problèmes en début de match à la défense allemande. Un cœur gros comme ça, une débauche d’énergie folle mais un manque de réalisme rédhibitoire à ce niveau. Sa frappe sur le poteau (17e) a privé l’OL d’une ouverture du score méritée. Son duel perdu face à Neuer (59e) a empêché une dernière demi-heure de folie.

En bref : A ce niveau-là, ça ne pardonne pas…

Remplacé par Jeff Reine-Adelaide (68e), pas assez en vue malgré de grosses qualités techniques.

Le poteau de Karlo-Toko Ekambi face au Bayern Crédit: Getty Images

