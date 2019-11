Il ne fait pas bon être Bertrand Traoré en ce moment. L'attaquant lyonnais se démarque plus par ses bourdes et frappes dévissés que le nombre de buts inscrits depuis le début de la saison : 16 matches, un but toutes compétitions confondues. Et il y en a un qui ne comprend pas que l'ancien de Chelsea soit encore sur le terrain, c'est Raymond Domenech, qui n'a pas été tendre au moment d'analyser le manque de réussite du joueur auprès de l'Equipe.

Bertrand Traoré face à BenficaGetty Images

"C'est un touriste ! Il fait illusion dans le travail défensif mais, dans la phase offensive, il ne se passe rien", balance l'ancien sélectionneur des Bleus, avant d'ajouter : "Il marque contre Benfica, mais il a été pitoyable tout le match (il est en fait entré en jeu à la 73e minute, ndlr). Il ne sert à rien et te perd presque tous les ballons qu'il reçoit. Ses passes n'arrivent pas, ses ballons sont trop courts, trop mous...(...) Pour moi, il n'aime pas se faire mal et s'endort parfois." Mercredi l'OL rencontre le Zénith Saint-Pétersbourg (18h55) pour la cinquième journée de Ligue des champions. Peut-être enfin une occasion pour se (re)lancer...