Et Morata a surgi. Alors qu'ils restaient sur deux piètres nuls concédés en Liga, les hommes de Diego Simeone ont légèrement relevé la tête ce mardi, à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Vainqueurs poussifs du Bayer Leverkusen (1-0), les Madrilènes s'en sont remis au seul but d'Alvaro Morata (78e). Malgré la victoire, les Colchoneros ont affiché un manque criant d'inspiration offensive, privilégiant trop souvent un jeu de passes stérile, à une percussion directe pour tenter de bouger la lourde défense adverse. Mais l'essentiel est donc fait pour l'Atlético Madrid qui, fort de cette victoire, récupère provisoirement la tête de la poule D, avec trois points de plus que la Juventus qui accueille le Lokomotiv Moscou. Pour Leverkusen, la course à la qualification semble en revanche déjà fort compromise puisque les Allemands n'ont toujours pas engrangé le moindre point.

Si le public du Wanda Metropolitano a pu se réjouir de la victoire des siens, il devra en revanche repasser pour le spectacle. Et à dire vrai, les supporters des Colchoneros ne devaient pas s'attendre à mieux, au vu des médiocres performances proposées depuis quelques semaines par leurs protégés. Peu inspirés offensivement, les hommes de Diego Simeone n'ont pratiquement rien montré offensivement pendant la quasi-totalité du match. Certes, il y a eu quelques (trop brefs) coups d'éclat, mais le nombre de tentatives (6) et de frappes cadrées madrilènes (2) résument à elles seules les difficultés rencontrées par les locaux. Diego Costa et Correa ont beaucoup couru dans le vide et n'ont pratiquement jamais été trouvés par leurs milieux. Dans ce secteur, si Thomas et Saul ont su tirer leur épingle du jeu, la prestation de Koke est quant à elle a pointée du doigt, ce dernier ayant manqué pratiquement tout ce qu'il a tenté.

Morata, ce sauveur

Côté allemand, pas beaucoup plus de réussite. Si l'envie de grappiller enfin quelques premiers points dans cette Ligue des champions était évidente, la lenteur globale du jeu allemand n'a pas permis d'inquiéter réellement Oblak et sa défense. Plus de tirs que leurs hôtes (10, dont un cadré), et une possession de balle légèrement supérieure (56%) n'ont donc pas suffit aux hommes de Peter Bosz pour faire la différence. Et si les débats ont longtemps été équilibrés, l'entrée en jeu d'Alvaro Morata côté Atlético, a finalement fait pencher la balance. A la réception d'un centre de Lodi, l'international espagnol a planté une tête piquée parfaitement ajustée au premier poteau (1-0, 78e), et synonyme de victoire pour les Colchoneros. Incapables de réagir, et surtout trop courts physiquement, les joueurs du Bayer Leverkusen ont finalement baissé pavillon et concéder une troisième défaite en trois matches dans ce groupe D.

Aussi étriqué soit-il, ce succès permet donc à l'Atlético Madrid de s'emparer provisoirement de la tête de sa poule, avec trois points d'avance sur la Juventus qui joue ce même mardi face au Lokomotiv Moscou. Mais avec encore trois matches à jouer avant de penser à une possible qualification, les hommes de Diego Simeone devront faire en sorte de proposer un football offensif de meilleure facture. S'ils s'en sont sortis de justesse ce mardi, pas sûr que la chance tourne à chaque fois en leur faveur. Et pour éviter de jouer avec le feu, mieux vaudrait pour eux retrouver leur efficacité devant le but. Quant au Bayer, reste à gagner un premier match pour espérer rester en course pour la troisième place. Ou tout du moins sauver l'honneur.