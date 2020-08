LIGUE DES CHAMPIONS - Ce mardi soir avait lieu le dernier entrainement du PSG avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de C1. Et si les yeux de dizaines de journalistes étaient rivés sur la dernière répétition du PSG avant le choc, l'entraineur parisien a préféré brouiller les pistes. Lors de la mise en place tactique il a mélangé les équipes des titulaires et des remplaçants.

Comment va débuter le Paris Saint-Germain mercredi (21h) face à l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des champions ? Personne ne le sait vraiment aujourd'hui, à moins de 24h du début de la rencontre. Seul Thomas Tuchel connait, probablement, son onze titulaire. Et pour le dernier entrainement des parisiens avec le match, l'entraineur allemand a pris un malin plaisir à brouiller les pistes.

Si la mise en place tactique de lundi soir laissait se dégager un onze titulaire parmi les joueurs parisiens, ce mardi Thomas Tuchel a mélangé les équipes lors de l'opposition qui a conclu la séance d'entrainement. Les probables titulaires ainsi que ceux qui seront sur le banc de touche demain étaient mélangés. Leandro Paredes était par exemple associé à Ander Herrera alors que seul l'un des deux joueurs devraient débuter la rencontre aux côtés de Marquinhos et de Gueye. Ces deux derniers étaient eux associés dans l'autre formation face à la paire Paredes-Herrera.

Ligue des champions Tuchel l'affirme : "Mbappé sera dans l'équipe pour finir le match" IL Y A 3 HEURES

Petite alerte pour Icardi

L'Espagnol semble en effet avoir une longueur d'avance dans l'esprit de son entraineur pour prendre place au milieu de terrain face à l'Atalanta. Avec Layvin Kurzawa et Marco Verratti blessé, Angel Di Maria suspendu, la composition du Paris Saint-Germain est attendue et fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours. Derrière, Thomas Tuchel devrait faire confiance à Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Si au milieu de terrain Herrera pourrait débuter, devant, en l'absence de Kylian Mbappé, qui débutera la rencontre sur le banc de touche comme l'a indiqué son coach ce mardi soir, c'est Pablo Sarabia qui tient la corde pour le suppléer.

Reste à savoir dans quelle disposition le PSG se présentera face au club italien. Dans un 4-3-3 plutôt classique avec Neymar et Sarabia au soutien d'Icardi dans les couloirs ? Où alors dans un 4-4-2 en losange, assez inédit pour le PSG où Neymar pourrait jouir d'une plus grande liberté de mouvement ? Réponse dans moins de 24h.

A noter que l'ultime séance d'entrainement a été marquée par une petite alerte pour Mauro Icardi. L'attaquant parisien a en effet reçu un coup dans le dos mais a tout de même terminé la séance avec le groupe.

Du côté de l'Atalanta Bergame, les médias italiens, dont Sky Italia, ont annoncé ce mardi soir la composition probable face au PSG. Si on savait déjà que la Dea devrait faire sans Josip Ilicic, rentré en Slovénie il y a quelques semaines, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprise dans la composition qui débutera le match face à Paris. Caldara devrait bien être aligné en défense à la place de Palomino tandis que Pasalic sera au soutien de Zapata avec Gomez. L'international croate a été préféré à Malinovskyi.

Enfin, dans les cages de la Dea, c'est évidemment Marco Sportiello qui tentera de faire oublier Pierluigi Gollini, portier titulaire habituel de l'Atalanta, blessé au genou.

Ligue des champions Système, plan de jeu et milieu : quelle stratégie pour Paris ? IL Y A UN JOUR