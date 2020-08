LIGUE DES CHAMPIONS - Le FC Barcelone joue une grande partie de sa saison face au Bayern Munich ce vendredi (21h) en quarts de finale de la C1. Un rendez-vous crucial qu'Antoine Griezmann suivra depuis le banc de touche. Le Français sera en effet remplaçant au coup d'envoi, Quique Setién ayant préféré muscler son entrejeu. Côté bavarois, Ivan Perisic a été préféré à Kingsley Coman.

Antoine Griezmann ne débutera pas ce soir, lors du quart de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich (21h). Comme lors de trois des sept derniers matches de Liga que le Français avait disputé avec les Blaugrana, son entraîneur Quique Setién a choisi de laisser le champion du monde français sur le banc au coup d’envoi. L’entraîneur catalan lui a préféré Sergi Roberto, qui devrait venir renforcer l’entrejeu des Espagnols face à l’armada bavaroise.

La composition du FC Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Piqué, Alba – S. Roberto, Busquets, De Jong – Vidal – Messi (cap), Suarez

Coman également remplaçant côté Bayern

Alors qu’il était pressenti pour être le seul tricolore de l’équipe allemande à démarrer, Kingsley Coman imitera son compatriote et regardera aussi le début du match depuis le bord du terrain. Hansi Flick, son entraîneur, a choisi d’aligner Ivan Perisic sur le flanc gauche de l’attaque bavaroise, où il épaulera, en compagnie de Serge Gnabry, l’homme aux 53 buts en 44 matches cette saison : Robert Lewandowski. Les trois autres français de l’effectif (Tolisso, Cuisance, Hernandez) l’accompagneront sur le banc. En revanche, les retrouvailles entre Lionel Messi et Jérôme Boateng auront bien lieu : le défenseur du Bayern et le sextuple ballon d’Or sont tous les deux titulaires.

La composition du Bayern Munich : Neuer (cap) – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies Alcantara, – Goretzka, Alcantara – Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

