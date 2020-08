LIGUE DES CHAMPIONS - Quique Setién s'est voulu rassurant sur l'état de santé de Lionel Messi, touché en fin de première période lors de la victoire face à Naples (3-1) samedi en 8e de finale retour. Pour l'entraîneur barcelonais, la présence de l'Argentin pour le quart de finale face au Bayern Munich le 15 août n'est pas remise en cause.

Tout Barcelone a retenu son souffle. Lionel Messi est resté au sol durant de longues secondes. Pour la bonne cause. L'Argentin s'est arraché pour aller gratter un ballon dans les pieds de Kalidou Koulibaly dans la surface napolitaine. Mais le défenseur sénégalais ne l'a pas vu venir. En tentant de dégager, il a frappé violemment dans la cheville de la Pulga qui s'est écroulée au sol avant de se tordre de douleur. "J'ai bien vu l'action, c'était un très gros coup", a confirmé Quique Setién devant la presse après la rencontre.

Plus de peur que de mal a priori. Déjà parce que Messi a pu reprendre la rencontre après la pause, pour le plus grand soulagement des aficionados blaugranas. Aussi parce qu'il a pu disputer l'intégralité de la seconde période. Et s'il n'a pas été aussi brillant que lors de la première, c'est surtout parce que le Barça a abandonné le contrôle du ballon aux Italiens pour préserver son avantage au score.

Messi devrait bien être sur pied pour le choc face au Bayern Munich samedi prochain en quart de finale de la Ligue des champions. C'est du moins ce que Setién a laissé entendre. "On va voir comment cela évolue, a-t-il cependant tempéré. Il faut traiter le coup, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème." Les supporters barcelonais suivront quand même l'état de santé de la Pulga avec attention. Homme du match face à Naples, l'Argentin a rappelé à quel point il était indispensable pour un Barça en quête de gloire européenne.

