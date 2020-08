LIGUE DES CHAMPIONS - Qualifié pour la finale de la C1 après sa victoire face à l'OL (3-0), mercredi soir, le Bayern Munich est d'ores et déjà concentré sur sa finale face au PSG, dimanche, à Lisbonne. "Personne ne nous fait peur", a prévenu Benjamin Pavard.

Au Bayern Munich, les festivités attendront. Si la satisfaction d'avoir battu l'OL (3-0) est bien évidemment grande ce mercredi soir, les joueurs d'Hansi Flick ne pensent déjà qu'à une chose. Ou plutôt qu'à un club : le Paris Saint-Germain. Dimanche, ils devront battre Neymar et ses coéquipiers pour soulever la Coupe aux grandes oreilles. Pas une mince affaire. Mais Benjamin Pavard, dont la cheville "va bien", assure n'avoir "peur" de personne.

"Une finale, faut la gagner. On joue contre Paris, je suis content que ce soit un club français mais dimanche il n'y aura pas de club français dans ma tête", a assuré l'international français à RMC Sport. Avant de poursuivre : "Ce sera la gagne et rien d'autre (...) Pour tous les Français, pour tout le monde, ça va être un très grand match avec deux grandes équipes qui s'affrontent en finale. Ils ont une équipe très complète mais nous aussi, donc on n'a pas à avoir peur de Paris, on sait qu'on est une grande équipe, on le montre. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions."

"Tout le monde est concentré sur la finale"

De son côté, Joshua Kimmich a confirmé que l'heure n'était pas à la fête pour son équipe, étrangement friable face à l'OL. "Après un début un peu nerveux, nous avons fait un match correct. Lyon est bien en place mais ne nous a pas vraiment mis sous pression. Nous avons perdu des ballons facilement, ils ont eu des occasions (...) Dans le vestiaire, nous étions heureux d'être en finale, mais sans grande célébration. Tout le monde est concentré sur la finale, c'est ce qui nous caractérise en ce moment, rester concentrés sur la finale", a-t-il expliqué.

La joie du Bayern, la déception de l'OL Crédit: Getty Images

"Paris a une attaque avec de grands noms, a quant à lui confié Manuel Neuer. Il y a toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le PSG. Deux grandes équipes dans cette finale, ça fait plaisir aux téléspectateurs. Nous, nous nous réjouissons beaucoup de cette finale.La différence par rapport à 2013 (année du dernier sacre et de la dernière finale du Bayern en Ligue des champions, ndlr), c'est que le groupe est plus large. On avait gagné la C1 avec moins de joueurs. Là, on a un groupe fantastique, très large. Nous avons aussi une bonne ambiance. On n'a pas un rabat-joie dans l'équipe."

Entré en jeu face à l'OL, Kingsley Coman va donc retrouver son ancien club en finale de C1. "Si on ne la gagne pas, on n'aura pas fait tout ça pour rien mais un peu tout de même, a-t-il prévenu. C'est une belle affiche. Pendant le match il n'y aura pas de Paris ou pas. Mon coeur est 100% Bayern. Ce sera un grand match. Il y a beaucoup de grands noms, de grands joueurs. Il y aura beaucoup de spectacle et, je l'espère, beaucoup de buts." Pour la réponse, rendez-vous dimanche (21h).

