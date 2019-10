Lyon pourra compter sur Memphis Depay et Léo Dubois pour son déplacement à Lisbonne face au Benfica mercredi. L'attaquant néerlandais et le latéral français font partie du groupe communiqué lundi par l'OL. Memphis et Dubois étaient blessés à une cuisse et avaient déclaré forfait pour la rencontre de Ligue 1 face à Dijon (0-0), samedi.

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Rudi Garcia a retenu un groupe de 21 joueurs dont trois gardiens mais aussi le jeune Ryan Cherki (16 ans) qui a fait ses débuts professionnels face au DFCO. En revanche, l'arrière gauche Fernando Marçal est forfait pour une blessure à la cuisse gauche.