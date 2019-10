Cette fois, on y est. Il aura fallu patienter quasiment deux mois pour voir se matérialiser cette concurrence promise au bout du mercato avec la signature de Mauro Icardi à Paris. Un numéro 9 de classe mondiale. Comme Edinson Cavani. Enfin remis de cette blessure à la hanche contractée fin août contre Toulouse (4-0), l'Uruguayen a retrouvé le groupe parisien face à Nice, à défaut d'avoir fait son entrée en jeu. Thomas Tuchel devrait lui donner un peu de temps de jeu mardi à Bruges, point de départ d'un duel de gâchettes sud-américaines pour le fauteuil d'avant-centre du PSG.

Les atouts de Cavani

Son statut

Jusqu'à preuve du contraire, Cavani est l'avant-centre titulaire à Paris et cela lui donne la main dans ce duel. L'Uruguayen est le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec ses 195 buts sous le maillot rouge et bleu, ce qui en dit suffisamment long sur ses qualités de finisseur. La question s'était posée concernant sa complémentarité avec Neymar et Kylian Mbappé. L'ancien Napolitain a répondu par les chiffres avec 63 buts en 81 matches toutes compétitions confondues ces deux dernières saisons. Il a moins souvent le ballon, mais Cavani l'utilise toujours aussi bien.

Vidéo - PSG - Tuchel : "Cavani est important dans notre vestiaire" 01:10

Sa mentalité

Son aura va bien au-delà de son rôle de buteur. Son sens du sacrifice pour le club de la capitale n'est plus à prouver. Il a été contraint à l'exil sur le côté gauche de l'attaque pendant ses trois années de cohabitation avec Ibrahimovic. Il a dû se résoudre à abandonner les penalties et les coups francs à Neymar. Cavani a eu beaucoup de motifs de frustration. Cela n'a jamais eu le moindre impact sur son dévouement pour le club, criant sur le terrain quand il s'échine à revenir pour prêter main forte à sa défense. Son travail de l'ombre, c'est aussi ce qui fait de lui un joueur en or.

Les atouts d'Icardi

Son style de jeu

Si Cavani se dépense sans compter, Icardi est clairement du genre à doser son effort. Le repli défensif n'est pas son point fort. Mais ce n'est jamais la qualité première exigée chez un buteur. L'Argentin en a d'autres que l'Uruguayen n'a pas. Il a cette science des petits déplacements qui lui permet d'être encore plus létal dans la zone de vérité que le "Matador". Plus fin techniquement, il est surtout plus habile que Cavani dans les espaces réduits et plus précieux dans le jeu en appui. Au-delà de ses talents de finisseur, il offre aussi un meilleur complément technique pour Neymar et Kylian Mbappé.

Vidéo - Cavani ou Icardi ? Kimpembe fait les comparaisons 00:19

La projection vers l'avenir

Dans les similitudes entre Cavani et Icardi, il y a aussi leur trajectoire. Ils ont chacun débarqué au PSG à l'âge de 26 ans avec l'étiquette du meilleur avant-centre de Serie A. Le prêt avec une option d'achat à 70 millions d'euros traduit assez clairement les intentions parisiennes : faire d'Icardi le successeur de Cavani, 32 ans et dont le contrat qui expire en juin prochain n'a toujours pas été prolongé. De ce point de vue, l'Uruguayen incarne le passé et l'Argentin le futur de Paris. Au milieu, il y a cette saison de cohabitation où la logique serait plutôt de préparer l'avenir. Et donc d'installer Icardi en pointe.

Le paramètre tactique

Des raisons pour les associer...

"On peut jouer avec Edi et Mauro sur quelques matches." Tuchel n'a pas attendu de pouvoir compter sur ses deux buteurs au même moment pour envisager cette possibilité. L'hypothèse d'associer les deux hommes à la pointe de l'attaque parisienne en cours de match a du sens. Mais même dès le coup d'envoi face à des blocs bas. Une configuration à laquelle le PSG est le plus souvent confronté en Ligue 1, et face à laquelle il a tendance à s'enfermer dans l'axe. Avoir deux buteurs redoutables dans le domaine aérien pour exploiter des centres peut l'encourager à mieux exploiter les couloirs.

Vidéo - Tuchel : "Il faut du temps à Icardi pour s'adapter" 01:19

…et d'autres pour s'en passer

Paris a trouvé son équilibre dans un 4-3-3 cette saison. Un schéma que Tuchel semble amené à privilégier pour les grands rendez-vous qui attendent le PSG, notamment en Ligue des champions. Face à des équipes plus compétitives et plus joueuses, et dans l'hypothèse où tous les attaquants parisiens sont opérationnels, la question du meilleur trio d'attaque possible pour Paris se pose. L'option d'aligner Kylian Mbappé en pointe et de l'associer à Neymar et Angel Di Maria n'est pas dénuée de sens contre ce type d'opposition. Même si elle revient à se passer de Cavani et d'Icardi.

Notre avis

La question concerne surtout la capacité de Cavani à retrouver la pleine possession de ses moyens physiques. L'Uruguayen connaît une année 2019 particulière, avec beaucoup de pépins physiques pour un joueur dont la durabilité était aussi l'une des qualités majeures jusqu'ici. Pour parler de concurrence, il faut déjà que Cavani parvienne à enchaîner et revenir au sommet de sa forme. Car Icardi, sans donner l'impression d'être à 100%, a déjà pris ses marques avec trois buts et une passe décisive sur ses trois dernières sorties. Pour l'instant, il a l'avantage. Mais Cavani ne renonce jamais.