L'Ajax peut nourrir de gros regrets. Après avoir mené 4-1 à moins d'une demi-heure de la fin du match, les Néerlandais ont finalement concédé un match nul extrêmement frustrant (4-4). La faute à une action cruciale à la 68ème minute. Daley Blind a séché Tammy Abraham, synonyme de deuxième carton jaune, tout comme Joël Veltman dont la main involontaire et collée au corps ne semblait pourtant pas valoir pareille sanction. M. Rocchi en a décidé autrement sans faire appel à ses assistants vidéo et a accordé un penalty aux Blues. Jorginho ne s'est pas fait prier pour réduire le score (4-3, 71e) sur son deuxième penalty de la soirée.

Trois minutes plus tard, dans la folie de Stamford Bridge, le jeune Reece James (19ans) a fini de remettre Chelsea à hauteur d'une frappe du droit en première intention à la suite d'une tête de Kurt Zouma sur la transversale (4-4, 74e). Avant cela, tout avait déjà commencé à cent à l'heure. En moins de deux minutes, les joueurs d'Erik Ten Hag prenaient l'avantage. Pourtant collé à la ligne de touche côté gauche, Quincy Promes a choisi l'option directe pour frapper son coup franc. Tammy Abraham a manqué son dégagement et a finalement marqué contre son camp (1-0, 2e). Le match était lancé.

Dans la minute qui a suivi, Pulisic a obtenu un penalty pour une faute de Veltman et Jorginho n'a pas tremblé pour égaliser (1-1, 5e). Loin de se laisser abattre, l'Ajax a repris le contrôle du match et n'a que rarement concédé d'occasion. La seule fois où la défense amstellodamoise a été prise en défaut, Tammy Abraham a vu son but être logiquement refusé pour hors-jeu (1-1, 14e). Et ce sont logiquement les Néerlandais qui ont viré en tête à la pause. Étincelant jusqu'à sa sortie pour pallier les expulsions, Hakim Ziyech a délivré une superbe passe décisive pour Promes (2-1, 20e) avant de provoque le but contre son camp de Kepa Arrizabalaga d'un coup franc excentré côté droit (3-1, 35e).

Azpilicueta a cru offrir la victoire aux Blues

Et c'est encore le Marocain qui a offert le quatrième but à Donny Van de Beek (4-1, 55e). Dusan Tadic et les siens venaient de faire le dos rond pendant dix minutes avant de porter ce qui devait être l'estocade finale sur leur première offensive de la deuxième période. Buteur de l'espoir à la 63ème minute (4-2), César Azpilicueta a cru être celui de la délivrance pour Chelsea mais le VAR en a décidé autrement (78e). La frappe de Jorginho, qui a précédé celle de l'Espagnol, avait été déviée par la main d'Abraham.

Chelsea, par Batshuayi, Abraham ou Hudson-Odoi, et l'Ajax, par Alvarez et Mazraoui, ont eu l'occasion de l'emporter dans les dix dernières minutes. Mais il était écrit que ce match complètement fou ne pouvait pas avoir de vainqueur. Et dans le groupe H, Chelsea et l'Ajax sont rejoints par Valence en tête avec sept points. Lille, dernier avec un point, n'est pas encore éliminé.