Lille est toujours en vie en Ligue des champions, mais il est plus que jamais au bord du gouffre. Largement battus par Valence à Mestalla (4-1), alors qu'ils avaient ouvert le score, les Dogues ont coulé en seconde période pour concéder une troisième défaite en coupe d'Europe cette saison. Ils ne doivent leur survie dans cette phase de groupe qu'au nul fou entre Chelsea et l'Ajax à Stamford Bridge (4-4). Mais ils doivent s'imposer lors des deux prochains matches, et espérer deux victoires de Valence, pour espérer se qualifier désormais.

Pourtant, longtemps, les hommes de Christophe Galtier ont eu le sourire dans cette rencontre. Ils ont très bien démarré, appliqués défensivement et actifs au milieu de terrain, pour lancer des contres dangereux, à l'image d'un Benjamin André omniprésent. Si Yusuf Yazici (5e, 9e) puis Loic Remy (22e, 23e) ont fait preuve de maladresse devant le but, les Lillois ont de nouveau pu s'appuyer sur leur serial buteur : Victor Osimhen.

Celik fébrile, Kondogbia buteur

Bien aidé par le destin sur un passe de Dani Parejo contrée par André, le Nigérian a pu se présenter face à Jasper Cillessen pour ouvrir le score et donner de l'espoir aux siens, grâce à sa 9e réalisation de la saison (0-1, 25e). Mais ce but a réveillé Valence, qui s'est montré plus dangereux après l'entrée précoce de Ferran Torres à la place de Denis Cherychev, blessé (30e). Surtout, le club ché a profité des erreurs défensives de plus en plus fréquentes des lillois, surtout celles de Zeki Celik sur la droite.

Longtemps, Mike Maignan a été impeccable afin de repousser l'échéance (35e, 45e, 45e+1, 48e). Et alors que Yazici a raté l'occasion de faire le break de près, en tirant sur Cillessen (53e), les Valenciens ont réussi à revenir sur un penalty de Parejo (1-1, 66e), après une main de Fonte sur un centre de Rodrigo Moreno. Frustant. Les hommes d'Albert Celades, à force de mettre plus d'intensité que Lille, de plus en plus maladroit devant, ont fini par faire le break, après un centre de José Gaya dévié dans son but par Adama Soumaoro (1-2, 82e).

Le LOSC a dès lors lâché le match, encaissant dans la foulée un but de Geoffrey Kondogbia, d'un superbe frappe lointaine (1-3, 84e). En fin de match, Ferran Torres a un peu plus aggravé le calvaire lillois, en trouvant la lucarne de Maignan d'un frappe limpide sur la droite de la surface (1-4, 90e). Les mines abattues des Nordistes après le coup de sifflet final en disent long sur l'ampleur de la tâche qui les attend, alors que Chelsea, Valence et l'Ajax, avec 7 points, pointent désormais à 6 longueurs des Dogues, bon dernier du groupe H.