Keylor Navas : 5

La recrue parisienne a joué dans un fauteuil. Le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir sur l'ensemble de la rencontre. Une petite mésentente avec sa défense à déplorer, et une bonne intervention pour couper un centre de Bale (8e) à noter.

En bref : Il était du bon côté du terrain ce soir.

Thomas Meunier : 6,5

Longtemps, le latéral a manqué de présence offensivement. Souvent, l'international belge a manqué de justesse dans le dernier geste, à l'image de son premier centre (5e) qui a fini derrière le but. Puis il y a eu cette folle chevauchée, qu'il a parfaitement jaugée, d'abord pour éviter le hors-jeu, ensuite pour prendre un relais avec Bernat et marquer (90e +1). Avant cela, il avait fait le job en phase défensive pour limiter l'influence d'Eden Hazard.

En bref : Son but donne une autre allure à un bilan longtemps resté neutre.

Thomas Meunier fête son but face au Real Madrid, le 18 septembre 2019Getty Images

Thiago Silva : 6

Impressionnant dans le premier acte, autoritaire devant Benzema (23e), "O Monstro" a laissé un peu plus de mou à l'attaque madrilène en deuxième période, sans jamais être débordé. Il est, surtout, resté impeccable à la relance (96% de passes réussies). Un vrai match de patron.

En bref : Le Thiago Silva qu'on aime voir.

Presnel Kimpembe : 5

Des petites hésitations et quelques erreurs de placement : Kimpembe ne s'est pas totalement retrouvé mais, au moins, il a évité la catastrophe. Choix de Thomas Tuchel le plus surprenant, il a joué la sécurité à la relance. A raison.

En bref : Encore en manque de confiance.

Juan Bernat : 7

L'Espagnol a fait tout ce que Meunier n'a pas fait, et inversement. Fidèle à lui-même, l’ancien joueur du Bayern a multiplié les montées tranchantes dans son couloir. Avec un sacré rendement : une passe décisive pour Di Maria (14e), une autre pour Meunier (90e+1). Défensivement, il n'a pas toujours contrôlé Gareth Bale en première période.

En bref : En Ligue des champions, il trouve toujours le moyen d'être décisif.

Marquinhos : 6

Aligné au poste de sentinelle, le Brésilien a joué un rôle importantissime tactiquement, à la fois pour couvrir Meunier et contrôler Hazard, aussi pour réduire les espaces autour de Benzema. Marquinhos est resté sobre mais il a aussi démontré qu'il était de plus en plus à l'aise dans le jeu long.

En bref : Il a conforté Tuchel dans son choix le plus discutable.

Gueye : 8

En un mot : monstrueux. Impressionnant défensivement et à la récupération (6 ballons chipés), excellent dans ses transmissions, il a éteint le milieu de terrain du Real Madrid à lui tout seul. Son activité a été hors-norme. La cerise sur le gâteau ? Une passe décisive pour Di Maria. Le seul bémol ? Un coup franc dangereux qu'il a provoqué à l'entrée de sa surface.

En bref : Le joueur qui change le visage du PSG.

Verratti : 5,5

Presque tout est passé par lui. Aucun joueur n'a touché plus de ballons que l'Italien (115), mais il n'a pas toujours été très inspiré. Et a encore perdu quelques ballons dangereux dans l'entrejeu (8e).

En bref : On l'a connu plus influent.

Sarabia : 4,5

L'Espagnol a donné un bon coup de main défensif à Meunier. Mais il n'a pas pesé offensivement. Il a souvent manqué de vitesse face à Mendy (26e) et a manqué de réussite (27e) ou de précision (62e) devant le but.

En bref : Un match laborieux, dans les deux sens du terme.

Pablo Sarabia face à Ferland Mendy lors de PSG - Real Madrid, le 18 septembre 2019, en Ligue des championsGetty Images

Icardi : 6

En 60 minutes, il a fait souffrir Varane et Militao. Redoutable dos au but, l'Argentin a brillé dans un rôle de pivot pour offrir des espaces aux ailiers, à l'image du une-deux avec Bernat qui amène l'ouverture du score de Di Maria. Remplacé par Choupo-Moting, encore maladroit (60eme).

En bref : Son association avec Mbappé et Neymar fait déjà saliver.

Di Maria : 8,5

Un but d'attaquant, un autre dans sa position préférentielle et une passe à l'origine du troisième but : ce succès référence est marqué de son sceau. Comme toujours depuis plus d'un an, Di Maria s'est montré en l'absence des autres cadors offensifs.