Les chiffres ne mentent pas. Erling Haaland n’a que 19 ans, mais présente déjà des statistiques toutes plus folles les unes que les autres. En marquant son 7e but en Ligue des champions mercredi contre Naples sur penalty, le joueur de Salzburg a rejoint les très grands.

Il est ainsi devenu le quatrième joueur, après Zé Carlos (1992-93) Alessandro Del Piero (1995), et Diego Costa (2013-14), à avoir marqué lors des quatre premiers matches de poule de Ligue des champions.

Haaland, déjà courtisé par les plus grands clubs européens, est aussi celui qui a marqué le plus de buts sur ses quatre premiers matches de poule. Il devance Thierry Henry, Ivan Klasnic, Diego Costa et Didier Drogba. Tous avaient marqué cinq buts. Le jeune joueur a marqué trois buts contre Genk, un face à Liverpool, et trois contre Naples (match aller et retour). Toutes compétitions confondues, Haaland a marqué 22 buts cette saison et délivré six passes décisives en 16 matches.

Et cette dernière statistique, même Kylian Mbappé ne l’a pas. Erling Haaland est le plus jeune joueur à avoir marqué lors de ses quatre premières apparitions en Ligue des champions. Par contre, Haaland partage une autre statistique avec l’attaquant du PSG : ils sont tous les deux les deux plus jeunes joueurs à avoir marqué dans quatre matches consécutifs de C1.

Même si le but est sur penalty cette fois-ci, Haaland confirme son début de saison tonitruant. Tellement tonitruant que Salzburg a décidé de lui fixer un prix, qui ne sera pas vraiment à la portée de toutes les bourses : 100 millions d’euros. Plusieurs clubs sont déjà sur le coup dont la Juventus Turin, Manchester City ou le FC Barcelone.