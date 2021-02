Le match est lancé ! A la veille du très attendu huitième de finale aller entre le Barça et le PSG, les joueurs du club de la capitale sont arrivés à leur hôtel, proche de la Méditérannée, en début de soirée. Un petit comité d'accueil attendait Pochettino et ses hommes. En plus des quelques supporters parisiens venus encourager leurs joueurs, quelques Barcelonais étaient également présents. Des chants "Puta PSG" ont été lancés au moment où les joueurs sont descendus du bus.