C’est un fait : cet Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen du 15 mars 2017 restera comme un match anecdotique pour la plupart des fans de football, bouclé sur un 0-0. En revanche, les supporters présents au stade Vicente-Calderón se souviendront d’une scène surréaliste avec Jan Oblak en protagoniste principal. Seul face à Julian Brandt, le gardien de l’Atlético sort un premier arrêt réflexe, puis deux autres en l’espace de deux secondes face à Kevin Volland. Sur sa quatrième tentative, le Bayer Leverkusen manque la cible et la balle sort en six mètres. Aux côtés de son père, Alejandro assiste en tribunes à ce triple arrêt monstrueux. "Après l’action, nous nous sommes regardés tous les deux, évoque le jeune homme. Autour de nous, les spectateurs avaient le même sentiment : il venait de se passer quelque chose de magique, le stade était en fusion ! Rien que d’en reparler aujourd’hui, j’en ai encore des frissons."

" Oblak domine tous les secteurs dans lesquels un gardien doit être souverain "

À vrai dire, cette magnifique performance semble devenir une habitude chez le Slovène, prêt à banaliser l’incroyable. "Ce sont des choses qui arrivent, expliquait Oblak à la suite de la qualification de l’Atlético pour les quarts de finale de la C1 2016-2017 (4-2, 0-0). C’est assez difficile à expliquer : j’ai juste observé la balle et je me suis opposé à ce qu’elle me passe avec la plus grosse énergie possible." Loin de l’Espagne, au moment où Oblak avait écœuré les offensives allemandes, Abel Resino n’avait pas besoin d’observer cette action avec une grande attention pour connaître la sérénité du bonhomme. "Oblak domine tous les compartiments dans lesquels un gardien doit être souverain : son positionnement, son jeu aérien, ses prises de balle, ses réflexes sur sa ligne, sa gestion du duel avec l’attaquant, ses sorties dans les pieds, énumère l’ancien gardien de l’Atlético entre 1986 et 1996. Rien n’est à jeter. Il est concentré tout le match et cela lui permet d’être à l’aise au moment où l’équipe fait appel à son aide. Il est toujours maître dans sa surface de réparation."

Oblak lors de Real Madrid - AtléticoGetty Images

Au fur et à mesure des saisons, Oblak participe à la mise en valeur de l’Atlético avec des parades impossibles pour le commun des gardiens. Toutefois, l’intéressé réagit à ses prouesses avec humilité, comme si sauver son équipe devenait une activité hebdomadaire et routinière. Lors du dernier derby madrilène au Wanda Metropolitano, Oblak avait notamment sauvé le point du match nul grâce à un arrêt phénoménal sur une puissante tête croisée de Karim Benzema. Sa réaction après le match fut symptomatique : "C’était un arrêt classique devant un adversaire qui souhaitait marquer. J’ai eu de la chance, j’étais bien placé et j’ai fait mon travail." Pour Alejandro, l’explication à ce flegme s'explique par sa mentalité. "Oblak détient une grande place dans le cœur des supporters. C’est un footballeur fidèle et travailleur qui veut s’investir dans le club à long terme. Il sait se montrer indispensable dans les moments difficiles. Sur les penaltys par exemple, j’ai plus d’espoir qu’il évite le but car c’est Oblak, il est calme. Je suis persuadé que ses coéquipiers ressentent plus de sérénité quand il garde les cages." Autre fait notable : les socios chantent même une chanson en l’honneur d’Oblak sur l’air de Djobi Djoba des Gispy Kings. Si ça, ce n’est pas de l’amour…

Supérieur aux aînés De Gea et Courtois

En réalité, la chance n’a absolument rien à voir avec les performances de Jan Oblak depuis son arrivée à l’Atlético en 2014. Le moteur d'Oblak, ce sont les méthodes d’entraînement spécifiques aux gardiens supervisées par Germán Burgos, ancien gardien rojiblanco et adjoint principal de Diego Simeone. De fait, les Colchoneros ont déjà formé David De Gea et Thibaut Courtois dans le domaine avant d’exercer leur savoir-faire sur Oblak. "Malgré sa grande taille (1m88), Oblak sait se coucher rapidement, analyse Resino. Son aisance au sol est aussi importante que celle dans les airs. J’avais eu De Gea quand j’étais entraîneur à l’Atlético, il était très performant. Mais en toute franchise, je considère Oblak un peu au-dessus de De Gea et Courtois sur le plan de la régularité." Meilleur que ses aînés, Oblak battait également le record de Courtois sous le maillot madrilène en bouclant 31 matchs sur 47 toutes compétitions confondues sans encaisser de but en 2015-2016. En moyenne, le Slovène encaissait un but toutes les 202 minutes.

Jan Oblak en Ligue EuropaGetty Images

Avec sept buts encaissés en onze matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison 2019-2020, Oblak fixe sa moyenne actuelle à 141 minutes. Cependant, Abel Resino persiste à dire que le Slovène est toujours en pleine expression de son art. "Je suis impressionné par sa constance dans l’excellence, avoue-t-il. Je vais vous prendre l’exemple de ce week-end contre Valence : après avoir parfaitement gardé sa cage en quatre-vingt minutes, Oblak encaisse un but sur un coup franc imparable de Dani Parejo. Deux minutes plus tard, Parejo se retrouve à nouveau en position favorable mais Oblak réalise un superbe arrêt. Cette capacité à ne pas baisser les bras après avoir encaissé un but est remarquable. Cela montre toute sa capacité de concentration, il semble imperméable à la pression."

La parole à la défense

Autre argument de poids : Jan Oblak est le quadruple vainqueur consécutif du trophée Zamora, une récompense qui désigne de gardien avec le moins de but encaissés en une saison de Liga. Un prix loin d’être anodin quand d’autres modèles comme Marc-André Ter Stegen ou Keylor Navas lui font de la concurrence. "Oblak est un immense gardien, mais il bénéficie également d’une défense très regroupée et organisée pour faire bloc, conclut Resino. Cela fatigue les attaquants adverses et réduit les possibilités d’encaisser des buts. En cela, je considère que Ter Stegen est le gardien idéal pour le Barça car son jeu au pied est sans égal et Oblak est le gardien idéal pour l’Atlético car sa dévotion est sans égal. Il est difficile de dire quel est le meilleur des deux car les styles sont différents. Ce que je peux dire, c’est qu’Oblak fait partie des trois meilleurs gardiens du monde." Et c’est déjà pas mal.