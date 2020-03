La "remontada" est un mot et un concept espagnol qui nous enlève, depuis quelques saisons, toute certitude sur l'issue d'une rencontre, notamment en Ligue des champions. Victorieux du FC Valence lors du match aller (4-1), les hommes de Gian Piero Gasperini n'étaient pas encore qualifiés, loin de là. Alors que les Valencians ont tout tenté dans ce match pour raviver la flamme de l'espoir, Josip Ilicic est venu l'éteindre à quatre reprises. D'abord buteur sur deux penalties provoqués par Mouctar Diakhaby, le Slovène de 32 ans a profité des grands espaces dans la défense espagnole pour claquer ses 3e et 4e but.

Un quadruplé dans un match de phase à élimination directe, une performance exceptionnelle jusque-là réalisée uniquement par Lionel Messi (deux fois), Mario Gomez et Robert Lewandowski, qui permettra à son club de vivre son premier quart de finale de Ligue des champions. "Je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer. Je m'amuse, a souri l'attaquant slovène. Je suis déçu qu'il n'y ait pas de public mais on avance, aussi pour donner des satisfactions à ceux qui sont à la maison."

Un diamant enfin poli

En marquant ce quadruplé Ilicic a ouvert la voie du succès à l'Atalanta, mais entre aussi dans une nouvelle dimension. Celui qui est surnommé "la mamie" par ses coéquipiers pour son âge mais aussi ses nombreuses plaintes physiques à l'entrainement, démontre enfin toute l'étendue de son talent. Ce mardi soir, il est devenu le plus vieux joueur de l'histoire à inscrire un hat-trick dans l'histoire de la C1, à 32 ans et 41 jours dépassant Zlatan Ibrahimovic, auteur d'une telle performance en 2013 avec le PSG à Anderlecht à 32 ans et 20 jours.

Josip Ilicic (Atalanta Bergame)Getty Images

Reconnu pour son talent indéniable depuis plusieurs saisons, malgré un style très loin des attaquants modernes, Ilicic n'a jamais réussi à confirmer par les statistiques. Mais avec le gros travail effectué par Gasperini, qu'il avait déjà connu à Palerme en 2013, le Slovène a parfaitement trouvé sa place dans le collectif de l'Atalanta, notamment aux côtés de Papu Gomez, avec qui il est très complémentaire.

Ultra performant cette saison, Josip Ilicic est aujourd'hui, avec 14 buts au compteur toutes compétitions confondues, le meilleur buteur européen en 2020 dans les 5 grands championnats. Comme quoi, il n'y a pas que le vin et Zlatan Ibrahimovic qui se bonifient avec le temps. "On fait de grandes choses et on veut continuer. On veut montrer qu'on mérite d'être là. On s'amuse on ne s'occupe pas de savoir contre qui on joue. On avance", a-t-il expliqué après la rencontre. Avec lui, l'Alatanta peut viser loin.