Pour la bonne nouvelle, l'OL repassera. Déjà mal en point en championnat, voilà que les Gones seront confrontés à la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un sacré tirage pour Rudi Garcia et son équipe, qui sera privée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Si c'est donc la soupe à la grimace du côté de Lyon, l'humeur est quelque peu différente à Turin, où cette confrontation semble satisfaire Pavel Nedved.

"On ne peut pas se plaindre"

"C’est un bon tirage. On ne va pas se plaindre quand on voit les autres affiches. L’année dernière, nous avions pris l’Atletico. Nous sommes plutôt contents, on ne peut pas se plaindre", a assuré le dirigeant de la Juve à Sky Italia, qui a avoué ne pas "avoir beaucoup suivi" les matches des Lyonnais. "Je pensais qu’on allait tirer une équipe anglaise", a-t-il répondu à une question portant sur les joueurs à craindre de l'OL, dont notamment Houssem Aouar.

"Notre staff, qui est de grande qualité, va travailler sur notre adversaire", conclut le Ballon d'Or 2003. L'OL recevra la Juve au Groupama Stadium le 26 février prochain. Match retour le 17 mars à l'Allianz Stadium.