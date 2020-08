LIGUE DES CHAMPIONS – Et s'il était là ? Alors que ces derniers jours, le PSG et Thomas Tuchel se sont montrés plutôt pessimistes au sujet d'une participation de Kylian Mbappé au quart de finale de C1 face à l'Atalanta, L'Equipe assure que l'attaquant parisien guérit vite. Plus vite que prévu.

Kylian Mbappé a pris l'habitude de tout faire très vite. Y compris lorsqu'il s'agit de récupérer d'une entorse. Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, l'évolution de la blessure de l'attaquant du Paris Saint-Germain, subie lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, le 24 juillet dernier, susciterait plus d'optimisme. A tel point qu'une participation de l'international français au quart de finale de Ligue des champions, le mercredi 12 août prochain face à l'Atalanta, serait de plus en plus probable.

Apparu sans gêne et sans béquille en marge de la finale de Coupe de la Ligue, le joueur de 21 ans pourrait reprendre la course dans les prochains jours et se remettre dans le rythme. Avec un objectif en ligne de mire : participer, pour une demi-heure ou plus, au match le plus important de la saison du PSG.

