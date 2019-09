Soirée difficile pour les Dogues à Amsterdam. Sept ans après leur dernière apparition en Ligue des Champions, les Lillois ont encaissé une sévère défaite (3-0) sur le terrain de l’Ajax. Les hommes de Christophe Galtier ont été dépassés par la vitesse et la qualité technique de l’équipe néerlandaise, qui montre, qu’après sa fabuleuse épopée jusqu’en demi-finale de la C1, son enthousiasme reste intacte. Les Dogues doivent maintenant relever la tête avant la réception de Chelsea qui a chuté à domicile face à Valence (0-1).

L’entraîneur lillois voulait faire jeu égal avec l’Ajax. Le plan n’était pas loin de réussir. Christophe Galtier pourra regretter un manque cruel de réalisme dans ses rangs ce mardi soir. Comme prévu, la force lilloise a résidé dans sa capacité à se projeter rapidement en contre. Dès la première minute de jeu, Osimhen, trouvé dans la surface, aurait pu bénéficier d’un penalty alors qu’il s’écroulait sur un tirage de maillot. Les Ajacides ont ensuite dominé en faisant tourner le ballon rapidement, fidèles à leur solidarité et leur jeu de mouvement pour venir demander le ballon entre les lignes. Alors qu’ils poussaient depuis plusieurs minutes, Quincy Promes a ouvert le score sur un centre de Tagliafico (18e).

Trop peu d'efficacité lilloise

Timorés, en retrait dans les duels, les Dogues ont laissé les joueurs de l’Ajax s’exprimer. Bamba et Ikoné, d’abord imprécis, ont sonné la révolte dans le dernier quart d’heure. Le deuxième, servi par le premier au point de penalty, a eu une occasion en or d’égaliser avant la mi-temps (43e). Mais au retour des vestiaires, les hommes de Erik ten Hag ont enfoncé le clou sur un laxisme frappant de la défense nordiste. Parti du côté droit, Neres a pu servir Alvarez dans la surface, avant que celui-ci n’envoie une frappe puissante dans les filets de Maignan (49e).

A 2-0, la dynamique s’est accentuée et les Ajacides ont commencé à se régaler avec des gestes techniques. Sur un corner de Ziyech, Tagliafico est arrivé lancé pour creuser l'écart (62e). Avec 13 tirs de chaque côté, Lille a été sévèrement puni. Symbole révélateur de cette rencontre : André Onana, impérial dans ses cages, a été élu homme du match. Osimhen (57e) et Celik (77e) ont buté sur le portier camerounais à bout portant, tandis que Yazici (88e) s’est heurté au montant de l’Ajax.

La qualité technique néerlandaise a fait la différence. Même privés, de Van de Beek et Mazraoui, blessés, et avec un milieu de terrain totalement renouvelé (Alvarez, Martinez et Promes), l’Ajax a préservé son identité de jeu. Dans un groupe relevé, avec Chelsea et Valence, la première sortie européenne des hommes de Christophe Galtier est donc durement sanctionnée sur le plan comptable, avec une dernière place du groupe H à la clé. Ils doivent maintenant se préparer à recevoir Chelsea dans quinze jours.