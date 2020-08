LIGUE DES CHAMPIONS - L'Atlético de Madrid a finalement décidé lundi de dévoiler avec leur accord l'identité des deux joueurs contaminés par le coronavirus : Angel Correa et Sime Vrsaljko. Les intéressés ne voyageront pas avec leur équipe à Lisbonne. Tout l'effectif a été à nouveau dépisté et aucun nouveau cas n'a été constaté.

Après l'inquiétude, le soulagement. Suivant le protocole sanitaire à la lettre après que deux cas de COVID-19 ont été constatés dans son équipe première, l'Atlético de Madrid a testé lundi à nouveau tout son effectif et l'intégralité de la délégation qui doit se rendre à Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des champions. Dans un communiqué, les Colchoneros ont annoncé que tous les résultats s'étaient révélés négatifs et que 21 joueurs de l'effectif professionnel prendront donc bien l'avion vers le Portugal mardi, auxquels s'adjoignent exceptionnellement quatre jeunes de l'Académie Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme et Toni Moya.

Ligue des champions Cas de Covid-19 à l’Atlético, l’UEFA maintient le match IL Y A 3 HEURES

Dans le même temps, le club madrilène a donné des nouvelles, avec leur accord, d'Angel Correa et Sime Vrsaljko qui ont tous les deux été dépistés positifs au coronavirus. Les intéressés se sont révélés asymptomatiques et se sont mis en quarantaine à leur domicile, observant les instructions du staff médical du club. L'évolution de leur état sera surveillée quotidiennement, même si le test positif de Vrsaljko semble lié à la production d'anticorps en réaction à une contamination datant de plusieurs mois.

A noter que l'UEFA a décidé de maintenir le quart de finale entre l'Atlético et Leipzig à la date prévue, soit jeudi à 21h (19h à Lisbonne). Les Colchoneros auraient dû voyager ce lundi et ont donc vu leur préparation légèrement perturbée.

Ligue des champions Cas de Covid-19 à l’Atlético, l’UEFA maintient le match IL Y A 3 HEURES

Play Icon