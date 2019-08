Le PSG va retrouver... le Real

Comme on se retrouve ! Le PSG va retrouver le Real Madrid et Zinedine Zidane dès la phase de poules. Comme en 2015-16. La dernière opposition entre les deux formations ne rappelle cependant pas d'excellents souvenirs aux Parisiens. C'étaient en 2017-2018 et Zizou and co avaient sorti les Parisiens en 8es avant de filer vers un troisième sacre de rang dans la plus prestigieuse compétition européenne. Cette double confrontation sera évidemment LE rendez-vous à ne pas manquer dans cette première phase parisienne. Et s'annonce comme la finale de cette poule.

Le reste du groupe est en effet plus abordable avec Bruges et Galatasaray. Le club belge et le champion de Turquie n'ont pas forcément de quoi faire peur au champion de France sur le papier même si ce n'est jamais évident d'aller jouer dans le chaudron turc. Mais en l'absence d'Edinson Cavani et Kylian Mbappé (blessés) pour le premier match et sans Neymar qu'il reste ou pas dans la capitale parisienne (ndlr : il est suspendu pour les trois premières journées en C1 en raison de ses insultes sur les réseaux sociaux contre l'arbitre de PSG - Manchester United après le 8e de finale retour), Paris devra vite se mettre dans le bain avant de défier l'ogre madrilène.

Ce double défi face au Real s'annonce en tout cas palpitant. Avec le retour de Zidane, la Maison Blanche a tenté une mue cet été pour retrouver les sommets après une année décevante où il a lâché son bien en Europe. Il faut que la sauce prenne mais ce sera un choc qui permettra à Paris de se tester. Comme souvent en fait à l'automne. Le PSG a en effet maintenant l'habitude de jouer des gros dès ces premières phases. Avec Liverpool en 2018-19, le Bayern Munich en 2017-18 ou encore Arsenal en 2016-2017 et donc le Real en 2015-16, le club parisien a régulièrement eu à croiser le fer avec un sérieux client. Et a pris l'habitude de continuer son chemin. Une bonne habitude à conserver.

Lyon s'en tire très bien

Jean-Michel Aulas et Juninho peuvent avoir le sourire. Petr Cech et Wesley Sneijder n'ont pas eu la main trop lourde avec l'OL au moment du tirage. Sortis en 8es de finale la saison passée par le FC Barcelone, les Gones ont hérité d'un groupe abordable avec le Zenith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et les Allemands de Leipzig. Un groupe équilibré qui peut donner quelques raisons aux Lyonnais d'espérer.

Avec le Zenith - champion de Russie -, le club rhodanien a récupéré l'équipe du chapeau qu'il fallait prendre. Et s'il faudra comme toujours se méfier du Benfica - champion du Portugal qui a perdu Joao Felix et Raul Jimenez mais a pu se renforcer et à garder Ruben Dias par exemple – ou encore Leipzig - petit poucet à l'indice UEFA mais au fort potentiel -, Lyon a clairement un coup à jouer dans cette poule.

Lille, un parfum de grande Europe mais pas d'ogre intouchable

Pour son retour en Ligue des champions, Lille avait des raisons de trembler. Mais le LOSC a été assez épargné. Avec Chelsea - vainqueur en titre de la Ligue Europa -, l'Ajax Amsterdam quadruple champion d'Europe et demi-finaliste magnifique la saison passée, et les Espagnols de Valence, le club nordiste récupère certes des adversaires prestigieux. Mais il n'y a pas d'ogre intouchable. Avec l'arrivée de Frank Lampard, Chelsea se réinvente en effet avec de nombreux jeunes alors que l'Ajax a de son côté perdu deux joueurs clefs avec Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt.

Les autres groupes : Le Barça dans un groupe spectaculaire, la Juve avec l'Atlético

En plus des clubs tricolores, il y aura de quoi se régaler durant cette phase de poules. Le groupe F s'annonce ainsi spectaculaire que passionnant. Le FC Barcelone est tombé en effet avec les Allemands du Borussia Dortmund, finalistes en 2013, et l'Inter Milan, qui a frappé fort sur le marché cet été. Sinon et si Manchester City s'en est assez bien sorti (Shaktar, Zagreb et Atalanta), il faudra aussi suivre la Juventus Turin, qui sera opposée à l'Atlético Madrid et à Leverkusen, alors que Liverpool, tenant du titre, a hérité des Italiens de Naples, comme l'an passé pour la phase de groupes. Un bon présage dans sa quête de doublé ?

Les groupes de cette édition 2019-2020