LIGUE DES CHAMPIONS - L'UEFA vient de confirmer l'information. Les huitièmes de finale retour de C1 se disputeront bien dans les stades des équipes censées recevoir, au mois de mars dernier. Si la situation sanitaire avait un temps laissé penser que l'instance européenne puisse regrouper ces quatre derniers matches dans un même lieu, l'OL ira donc bien défier la Juventus à Turin.

Pratiquement six mois plus tard, l'OL devra fructifier sa victoire de l'aller face à la Juventus (1-0) à Turin. L'UEFA a annoncé jeudi soir que les quatre huitièmes de finale retour de C1 restant à jouer, à savoir Juventus-Lyon, FC Barcelone-Naples, Manchester City-Real Madrid et Bayern Munich-Chelsea auraient lieu dans les stades des équipes hôtes et non à Lisbonne où se déroulera le Final 8 de la Ligue des champions courant août.

L'instance européenne l'a précisé dans un communiqué publié sur son site officiel. "Conformément au principe d’équité sportive et compte tenu de la situation actuelle, à savoir que tous les clubs qui doivent jouer leur huitième de finale retour à domicile disputent actuellement les matches restants de leur championnat national dans leurs propres stades et qu’aucune restriction de voyage n’est imposée aux clubs visiteurs dans les pays concernés, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé que les huitièmes de finale retour restants de la C1 et de la C3 se joueront dans les stades des équipes recevantes", a indiqué l'UEFA.

Le huis clos confirmé pour le Final 8

Comme révélé mercredi par L'Equipe, le tournoi finale de la Ligue des champions, qui se tiendra avec des matches uniques à partir des quarts de finale, se déroulera à huis clos. Avec la menace que fait peser la pandémie de coronavirus, l'instance européenne n'a souhaité prendre aucun risque. "Le Comité exécutif de l’UEFA estime qu’il est prudent de conclure que ces matches devront avoir lieu à huis clos jusqu’à nouvel ordre", note-t-elle, en ajoutant qu'il en serait de même pour les matches restants de Youth League.

Concernant les deux huitièmes de finale aller de Ligue Europa, Inter-Getafe et FC Séville-AS Rome, reportés cet hiver, ils se dérouleront en Allemagne sur un match sec. Du 10 au 21 août, Cologne, Duisburg, Düsseldorf et Gelsenkirchen accueilleront la fin de l'édition 2019-2020 de la C3.

