LIGUE DES CHAMPIONS - Toujours dans l'incertitude concernant la suite de la saison, l'UEFA étudie plusieurs hypothèses pour terminer ses compétitions, dont notamment la C1. Selon La Gazzetta dello Sport, une révolution du format n'est pas à exclure.

C'est un casse-tête impossible à résoudre pour l'UEFA. Du moins pour l'instant. Face à l'incertitude liée à la pandémie de Covid-19, l'instance peut difficilement entamer la refonte de son calendrier, même si l'idée est de terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa au mois d'août, soit théoriquement après la fin des championnats nationaux. Mais difficile de se projeter, puisque seule la Bundesliga a redémarré. Alors, en attendant, l'UEFA continue d'étudier plusieurs hypothèses, sans savoir réellement si elles pourront être applicables.

Selon La Gazzetta dello Sport, la dernière en date pourrait être une petite révolution. Une fois les derniers huitièmes de finale disputés (dont Juve-OL), les quarts de finale se dérouleraient... sur un seul match. Et donc plus en aller-retour. Ensuite, place à un "final four" avec les quatre équipes restantes. Et il aurait lieu dans une seule et même ville, celle prévue pour la grande finale : Istanbul. Une fois la C1 terminée, les joueurs partiraient en vacances en septembre, avant de démarrer la saison 2020-2021.

Le quotidien italien précise toutefois qu'il s'agit simplement d'une hypothèse, et que rien n'est encore acté. Le dernier mot sera celui du Comité exécutif de l'UEFA, qui se réunira le 17 juin prochain.

