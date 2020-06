LIGUE DES CHAMPIONS - Dans un entretien accordé jeudi à la chaîne de télévision TRT Sport, le ministre turc des Sports Mehmet Kasapoglu estime qu'Istanbul conserve ses chances d'organiser la finale de la Ligue des champions.

Mehmet Kasapoglu ne perd pas espoir. La Turquie est "confiante" dans le fait que la finale de la Ligue des champions se tiendra comme prévu à Istanbul, a déclaré jeudi son ministre des Sports, au moment où l'UEFA étudie d'autres options en raison de la pandémie de coronavirus. L'instance européenne devrait décider d'organiser ou non la finale de C1 à Istanbul lors de son comité exécutif qui se réunira les 17 et 18 juin.

Les noms de plusieurs villes, comme Lisbonne et Francfort, circulent dans les médias spécialisés. Et mardi, le maire de la capitale espagnole a fait état d'une possible candidature de Madrid. Mais pas de quoi enterrer les espoirs turcs. "Je n'ai aucun doute sur le fait que cette finale se déroulera de la meilleure des façons en Turquie. Nous sommes convaincus que nous recevrons de bonnes nouvelles le 17 juin", a ainsi déclaré jeudi le ministre turc des Sports Mehmet Kasapoglu.

"Nous suivons cela de près, c'est une affaire très importante", a-t-il insisté lors d'une interview à la chaîne de télévision TRT Sport. Choisie avant la pandémie, Istanbul est toujours la ville officiellement désignée pour accueillir la finale de C1. La rencontre aurait dû se dérouler le 30 mai au stade olympique Atatürk, 15 ans après la légendaire finale entre Liverpool et le Milan AC (3-3 a.p., 3 t.a.b. à 2), mais la pandémie a contraint l'UEFA de suspendre la compétition.

Les responsables et supporters turcs estiment qu'Istanbul reste la ville idoine pour accueillir cette finale en raison du relatif succès de la Turquie contre la pandémie de coronavirus. Le pays a officiellement enregistré quelque 173.000 cas et 4.700 décès.

