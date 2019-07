Le Celtic Glasgow s'est, comme prévu, qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions où il affrontera les Roumains du CFR Cluj, au contraire du PSV Eindhoven, vainqueur renversant de Bâle 3-2 à l'aller, qui a été éliminé après sa défaite 2-1 en Suisse, mardi.

Au 3e tour préliminaire (mardi 6 et mercredi 7 août pour l'aller), le FC Bâle se rendra en Autriche pour y affronter le vice-champion du pays, Lask. Les autres rencontres du 2e tour retour auront lieu mercredi.

Les vainqueurs du 3e tour préliminaire s'affronteront en barrages avant l'accession à la lucrative et prestigieuse phase de groupes de la C1.

Les résultats de mardi (Aller/Retour) :

Kalju Nõmme (EST) - (+) Celtic (SCO) 0-5 0-2

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - (+) CFR Cluj (ROU) 0-1 2-2

(+) APOEL Nicosie (CYP) - Sutjeska Niksic (MNE) 1-0 3-0

(+) Dinamo Zagreb (CRO) - FC Saburtalo (GEO) 2-0 3-0

La Valette (MLT) - (+) Ferencvaros (HUN) 1-3 1-1

(+) Bâle (SUI) - PSV Eindhoven (NED) 2-3 2-1

(+) Olympiakos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) 0-0 4-0

A venir mercredi:

(16h00) HJK Helsinki (FIN) - ER Belgrade (SRB) 0-2

(17h00) Qarabag (AZE) - Dundalk (IRL) 1-1

Rosenborg (NOR) - BATE Borisov (BLR) 1-2

AIK (SWE) - NK Maribor (SLO) 1-2

(17h45) Copenhague (DEN) - The New Saints (WAL) 2-0