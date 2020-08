LIGUE DES CHAMPIONS - Qualifiés en finale de la C1 après leur victoire face à Leipzig (3-0) ce mardi à Lisbonne, les joueurs du PSG savourent une soirée qui rentre tout droit dans l'histoire du club de la capitale française. Maintenant, ils visent le graal. "Il faut préparer au mieux la finale", a prévenu Thiago Silva.

Trop fort. Beaucoup trop fort. Implacable, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Leipzig (3-0) ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions. Si le club allemand n'a pas démérité, la différence de niveau avec Neymar and co était trop grande à Lisbonne. Et pour les hommes de Thomas Tuchel, qui n'ont pas eu à forcer leur talent, l'objectif est atteint. Pour la première fois, le club de la capitale française va disputer une finale de Ligue des champions. Oui, son rêve n'a jamais été aussi proche. On peut même dire qu'il le touche du bout des doigts.

"On est très contents, l'équipe a fait un grand travail, un grand match, on a voulu écrire l'histoire et on a réussi. Si on continue comme aujourd'hui, ça pourrait nous aider pour la finale, a déclaré l'homme du match Angel Di Maria à RMC Sport à la fin de la rencontre. On a joué à 100%. On savait qu'avec une énorme énergie on pourrait se qualifier pour la finale et c'est ce qu'on a fait dès le début. Cela va être dur de dormir ce soir avec la finale en tête. On a lu beaucoup de choses mais on a vu que les championnats français et allemand étaient au niveau de tous les autres. La finale ? On va travailler le match, peu importe l'adversaire..."

"Il ne faut pas s'arrêter là"

Si le PSG a donc la tête dans les étoiles ce mardi soir, il espère bien les toucher, dimanche, face au Bayern Munich ou face à l'OL. "On n'est plus qu'à un pas d'aller encore plus loin dans l'histoire du club", a rappelé Di Maria. "Je suis très heureux de cette soirée, très fier de mes joueurs, a confié de son côté Nasser Al-Khelaïfi. C'est un rêve et j'espère que le rêve va continuer. On peut célébrer ce soir ! Pour moi, pour le club, on est très contents de la joie des supporters. Cela fait longtemps qu'ils attendent cette victoire. Depuis 2011 et notre arrivée ici, notre rêve c'était la Ligue des champions et on est proche de notre rêve."

Nasser Al-Khelaifi Crédit: Getty Images

Visiblement ému, le patron du PSG n'en oublie toutefois pas qu'il manque encore une marche avant de soulever la coupe aux grandes oreilles. "J'ai dit aux joueurs qu'on avait fait un match magnifique mais qu'il ne faut pas s'arrêter là", a-t-il prévenu au micro de RMC Sport. "C'est incroyable. Je suis ici depuis 2012, on est en finale après 8 ans. Mais il ne manque plus qu'un match et il faut le préparer au mieux. C'est historique, il faut fêter ça, mais ce n'est pas fini", a quant à lui expliqué le capitaine Thiago Silva, qui n'a visiblement aucune préférence sur l'équipe à jouer en finale. "L'OL ou le Bayern ? Peu importe, le principal est d'être en finale. Ce sera dans tous les cas un grand match (...) L'équipe qui gagne cette Ligue des champions va être la plus importante à mon avis, parce que cette Ligue des champions, tout le monde va s'en rappeler.", a-t-il conclu.

Même son de cloche pour Thomas Tuchel, qui ne vise que la victoire en finale. "Nous sommes ici pour jouer la finale et pour gagner", a expliqué l'entraîneur parisien à RMC Sport, avant d'envoyer un message aux supporters : "On fait ça ensemble, le foot c'est pour les spectateurs, on peut sentir qu'ils sont avec nous. Ils ont vu que c'est une vraie équipe."

