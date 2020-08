LIGUE DES CHAMPIONS - Après avoir disputé une trentaine de minutes face à l'Atalanta Bergame en quart de finale, Kylian Mbappé est titulaire avec le PSG pour la grande demi-finale face à Leipzig ce mercredi soir aux côtés de Neymar et Angel Di Maria, de retour de suspension. Mauro Icardi, lui, est sur le banc. Dans un milieu à trois, Leandro Paredes accompagnera Ander Herrera et Marquinhos.

C'est une surprise finalement assez logique. Annoncé comme titulaire probable, Mauro Icardi débutera finalement sur le banc de touche pour cette demi-finale de Ligue des champions face à Leipzig (21h). En méforme en 2020 et transparent face à l’Atalanta, l’Argentin laisse sa place en pointe à Kylian Mbappé, titulaire après son entrée décisive en quart.

Sans Icardi, c’est donc dans un 4-3-3 plus traditionnel que devrait se présenter le PSG, avec un trio offensif classique : Angel Di Maria à droite, Neymar à gauche et Mbappé devant. A noter que le Brésilien pourrait encore prendre les clés de l’axe pour transformer le schéma en 4-3-1-2 comme face à Bergame.

Ligue des champions Ce serait si bête… IL Y A 21 HEURES

L’autre nouveauté, c’est ce milieu à trois constitué de Marquinhos, placé en sentinelle, de Leandro Paredes et d’Ander Herrera. Entre la qualité de passe et l’agressivité de l’Argentin et le gros volume de jeu de l’Espagnol, Thomas Tuchel a décidé de ne pas trancher et de renforcer son milieu face à celui de Leipzig, ultra-séduisant dans ce secteur. Derrière, Sergio Rico prend bien la place de Keylor Navas dans les buts parisiens tandis que la défense parisienne du quart est reconduite sur cette demie.

La compo du PSG : Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Paredes, Marquinhos, Herrera - Di María, Mbappe, Neymar

La compo de Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino - Laimer, Kampl - Sabitzer, Olmo, Nkunku- Poulsen

Play Icon WATCH Avant Neymar et Mbappé, il y a eu Rai, Ginola ou Weah : les 5 autres demies européennes du PSG 00:03:28

Ligue des champions Neymar, le chemin du Prince IL Y A 21 HEURES