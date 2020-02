C'est la fin d'un faux suspense. Neymar sera bien présent au coup d'envoi du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, ce mardi au Signal Iduna Park (21h00). Le stratège parisien n'avait plus joué depuis sa blessure aux côtes lors de la victoire face à Montpellier (5-0), le 1er février. Il va ainsi participer à son premier match dans un tour à élimination direct de Ligue des champions depuis la défaite face au Real Madrid (3-1) à Santiago-Bernabeu, le 14 février 2018.

En attaque, le Brésilien retrouvera Kylian Mbappé et Angel Di Maria mais pas Mauro Icardi, Edinson Cavani ou même Pablo Sarabia, dont le nom revenait régulièrement pour une place de titulaire. Thomas Tuchel a choisi d'aligner un système à trois attaquants, une première depuis la première période du nul face au Real Madrid (2-2) en phase de poules, le 26 novembre dernier. Mbappé occupera donc la pointe de l'attaque, Neymar l'aile gauche et Di Maria l'aile droite. Quant au système, cela dépendra du rôle de Marquinhos. Mais ce ne sera pas le 4-4-2 de ces dernières semaines.

4-3-3 ou 3-4-3 ?

Le Brésilien, titulaire pour la première fois depuis le 12 janvier, pourrait soit faire partie d'une défense à trois avec Thiago Silva et Presnel Kimpembe dans un 3-4-3, soit évoluer un cran plus haut au milieu de terrain. Cela semble plus probable. Il retrouverait alors ce rôle de sentinelle dans un 4-3-3 souvent utilisé par Tuchel au début de saison, puis abandonné au cœur de l'automne au profit du 4-4-2. Dans cette configuration, l'ancien Romain permet notamment à Marco Verratti et Idrissa Gueye, lui aussi titulaire, d'avoir plus de liberté pour exercer un pressing plus haut. Mais il n'a joué que 45 minutes depuis un mois…

L'une des surprises du onze de l'entraîneur parisien concerne Layvin Kurzawa, qui occupera le couloir gauche quel que soit le schéma, en 3-4-3 ou en 4-3-3. Titulaire habituel dans ce rôle, Juan Bernat n'a joué que 30 minutes face à Dijon (1-6), puis Amiens (4-4) après avoir été absent un mois en raison d'une blessure à une cuisse. Tuchel a probablement jugé que l'Espagnol manquait de rythme pour un combat comme celui qui attend le PSG en Allemagne. Thomas Meunier occupera pour sa part le couloir droit de la défense et Keylor Navas celui de gardien de but. À noter que Meunier, Verratti et Di Maria seront suspendus pour le match retour en cas de carton jaune à Dortmund.

Du côté du Borussia, Lucien Favre aligne un onze attendu compte tenu des blessures de Marco Reus et Julian Brandt. Dortmund se présentera dans un 3-4-3 où Lukas Piszczek a été préféré à Manuel Akanji pour former le trio défensif avec Mats Hummels et Dan-Axel Zagadou, devant le gardien Roman Bürki. Au milieu, la recrue hivernale Emre Can travaillera avec Axel Witsel à la récupération. Raphaël Guerreiro et Hakimi animeront les couloirs derrière un trio d'attaque où Thorgan Hazard évoluera aux côtés des redoutés Jadon Sancho et Erling Haaland.

La compo de Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Emre Can, Axel Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

La compo du PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos, Gueye, Verratti - Di Maria, Mbappé, Neymar