Alors que la Serie A et la Liga ont décidé de suspendre leur championnat, alors que le Real Madrid et la Juventus Turin, deux clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions et qui doivent jouer leur match retour mardi, ont été placés en quarantaine, l'UEFA a choisi de ne pas choisir pour l'instant. Dans un communiqué l'instance européenne a fait savoir qu'elle réunirait l'ensemble des représentants de ses pays membres mardi afin de prendre les décisions qui s'imposent suite à la pandémie de coronavirus qui touche le Vieux Continent.

Une annonce qui écarte, de fait, l'hypothèse d'une suspension ou d'un report immédiat des compétitions européennes alors même que les 8es de finale de la Ligue Europa doivent se jouer ce jeudi soir. De même, Lyon et Manchester City doivent affronter mardi en Ligue des champions deux équipes, la Juventus et le Real Madrid, mises en quarantaine. De grosses interrogations entourent la suite des événements alors que plusieurs médias espagnols annonçaient une suspension prochaine des Coupes d'Europe et un report de l'Euro. L'UEFA joue la montre et laisse un épais brouillard entourer la suite de la saison du football européen.

Le communiqué de l'UEFA

"A la lumière des développement en cours dans la propagation du COVID-19 à travers l'Europe et l'volution de l'analyse de l'Organisation mondiale de la Santé, l'UEFA a invité aujourd'hui des représentations de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d'administration de l'Association européenne des clubs et des championnats européens, et un représentant de la FIFPro (association des joueurs), pour assister à des réunions par vidéo conférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à cette pandémie. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, dont l'Euro 2020."