Le Lille version Christophe Galtier poursuit son apprentissage européen dans la douleur. Battu par Chelsea (1-2) mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, les Dogues ont longtemps tenu tête aux Blues avant de céder sur une belle volée de Willian (77e). Malgré un nouveau but de Victor Osimhen, le club nordiste est bon dernier du groupe H et n'a toujours pas pris le moindre point. Jonathan Ikoné est, lui, sorti en grimaçant et en se tenant un genou.

Plus d'infos à venir...