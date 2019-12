La campagne européenne du LOSC se clôt sur un bilan négatif, et un dilemme. Un bilan négatif parce que le club est déjà éliminé de la Ligue des champions (4D, 1N), avant de se déplacer à Chelsea mardi (21h). Un dilemme parce que Christophe Galtier va devoir faire des choix dans la manière d'aborder cette rencontre : tenter de sauver l'honneur du club, tout en préservant ses joueurs pour la rencontre de championnat vendredi contre Montpellier (20h45).

Les Lillois ont enchaîné une troisième victoire en Ligue 1 vendredi contre Brest (1-0) et se sont même même offert la troisième place. Il ne faudrait pas que cette belle dynamique soit freinée par une contre-performance en Ligue des champions, même si celle-ci aurait moins d'impact.

" L'image du club est importante "

Galtier est tiraillé entre l'idée de faire honneur à la compétition reine d'Europe et le pragmatisme du championnat, même s'il a avoué vendredi en conférence de presse que "la priorité c'est le match de vendredi". D'un autre côté, l'entraîneur des Dogues ne veut pas tomber dans "le ridicule" : "Il y a l'image que l'on doit renvoyer, c'est celle d'une équipe, d'un maillot, d'une institution. Et j'ai toujours en tête le respect de l'institution et beaucoup de considération pour la direction. (...) Cette compétition mérite du respect et l'image du club est importante, le projet du club aussi." Dimanche, sur BeIn Sport, le coach se montrait un peu plus guerrier : "On va jouer Chelsea très déterminés, pied au plancher."

Alors que faire ? Laisser au repos certains cadres ? Aligner une équipe bis ? La deuxième option n'est pas vraiment envisageable pour Galtier : "Je ne parle pas de fausser la compétition : quand vous êtes dernier du groupe avec un point, c'est que tout le monde est fortement supérieur à vous."

En revanche, certains piliers de l'équipe pourraient avoir l'occasion de souffler. Mais l'entraîneur est resté assez vague : "Concernant des cadres, notamment José Fonte qui joue beaucoup, j'échange avec le joueur avant de prendre ma décision. (...) Je vais essayer de l'amener dans la direction que j'ai en tête." Il ajoutait au micro de BeIn Sport : "On joue tous les trois jours et demi, il faudra faire attention à l'état de forme."

Galtier a évidemment reconnu que ses joueurs et lui-même étaient "déçus" par la tournure prise par la campagne européenne, mais qu'ils étaient mobilisés pour un seul et même objectif : "Ce n'est pas moi qui l'ai fixé. Mon président est très ambitieux. (...) Notre président nous a fixé comme objectif de terminer à la deuxième place." Courage, plus qu'un match, et le LOSC pourra entièrement se concentrer sur le championnat.