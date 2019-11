Lille aime peut-être la Ligue des champions et la Ligue Europa, mais visiblement, ce n’est pas réciproque. Les Dogues, en perdant contre Valence pour la 4e journée de phase de groupe (3-1), ont signé un quinzième match d’affilée sans victoire en coupe d’Europe. Une triste statistique, qui montre que malgré son classement de la saison passée en Ligue 1, le LOSC n’est pas encore prêt.

Les Lillois ont participé à seulement six campagnes européennes sur les 18 dernières années. Difficile de prendre les habitudes du très haut niveau, lorsque l’on est aussi inconstant en championnat. Seules deux générations sont parvenues à jouer deux fois d’affilée la C1 : 2005 à 2007 et 2011 à 2013. En 33 matches de poule de Ligue des champions, le LOSC ne s’est imposé que… six fois.

Les quinze derniers matches européens sans victoire du LOSC :