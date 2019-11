La tête à son choc contre Manchester City, Liverpool a malgré tout assuré l'essentiel contre Genk (2-1) en Ligue des champions mardi à Anfield, après une première période mitigée, grâce à un but salvateur d'Alex Oxlade-Chamberlain. Déjà auteur d'un doublé à l'aller dans le Limbourg belge (4-1), AOC permet aux Reds, avec neuf points en quatre matches, de dépasser en tête du groupe E Naples, incapable de battre le RB Leipzig (1-1).

La qualification est donc très bien engagée pour les champions d'Europe malgré 45 premières minutes qu'ils ont trop voulu gérer. A l'image de leur entraîneur Jürgen Klopp, qui avait préservé deux stars de son trio offensif habituel : Sadio Mané et Roberto Firmino, sur le banc au coup d'envoi. Ainsi que ses hommes de base Andrew Robertson et Jordan Henderson. Compréhensible à cinq jours de leur choc à Anfield contre leur dauphin Manchester City en Premier League. L'occasion de l'assommer en le repoussant à neuf longueurs. "Personne ne pense (à City), avait pourtant assuré leur coach Jürgen Klopp avant la rencontre. Je n'ai aucun doute sur mes joueurs et j'aurais un peu honte d'avoir à leur dire 'Ne pensez pas déjà à Man City'."

Un but, puis du relâchement

L'ouverture du score très rapide, après moins d'un quart d'heure de jeu, a cependant provoqué un relâchement inhabituel chez les troupes de Klopp. Sur un ballon mal dégagé par la défense belge, Wijnaldum, qui rôdait dans les 6 mètres entre les défenseurs et leur gardien a poussé la balle de l'extérieur du pied droit dans les filets (14e). Un but de pur numéro 9 pour le milieu à tout faire du club de la Mersey. Ensuite ? Les Reds sont tombés dans un faux rythme : peu d'occasions franches, beaucoup de passes latérales. Une relative apathie qui a mis en confiance les Belges. Un marquage lâche de Trent-Arnold, en retard sur un contre de Genk, l'a forcé à dégager en corner à l'approche de la mi-temps. L'occasion rêvée pour l'attaquant Mbwana Samatta qui a égalisé d'une tête puissante au premier poteau (41e), laissé libre par Fabinho.

Ce fut un autre match au retour des vestiaires. Le but est vite venu, sur une frappe en pivot d'Oxlade-Chamberlain (53e) bien servi par Mohamed Salah. Son quatrième but en quatre matches. Et cette fois, les Reds n'ont pas relâché la pression. Les vagues rouges se sont succédé sur le but belge, souvent déclenchées par Salah. Sans pour autant pour autant mettre les champions d'Europe à l'abri. Mais l'essentiel est là pour Liverpool, premier du groupe E avant la réception de Naples lors de la prochaine journée le 27 novembre à Anfield où les Reds ne se sont plus inclinés en Coupe d'Europe depuis cinq ans.