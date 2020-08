Olympique Lyon players celebrate following their team's victory in the UEFA Champions League Quarter Final match between Manchester City and Lyon at Estadio Jose Alvalade on August 15, 2020 in Lisbon, Portugal

LIGUE DES CHAMPIONS - L'OL l'a fait ! Le club rhodanien a créé la sensation en éliminant Manchester City, samedi soir, à Lisbonne, après une victoire acquise en deux temps en quart de finale (1-3). Devant grâce à Cornet (24e), puis rejoint au score après l'heure de jeu, Lyon est allé chercher sa qualification grâce à Dembélé (79e, 87e). Les Gones joueront le Bayern en demie, comme en 2010.

Incroyable, historique, inoubliable. Contre tous les pronostics, l’OL, qui a grandement souffert mais a réalisé une immense partie, s’est imposé face à Manchester City (1-3), samedi soir, à Lisbonne, grâce à un but de l’inévitable Maxwel Cornet et un doublé de Moussa Dembélé. Le foot français va donc compter, pour la première fois de son histoire, deux clubs dans le dernier carré de la C1. Dix ans après sa première et dernière demie de C1, l’OL retrouvera le Bayern Munich. Pour un nouvel exploit ?

C’est une édition de la Ligue des champions qui restera très longtemps gravée dans l’Histoire du football français. Trois jours après que le PSG a brisé son plafond de verre, l’OL a réalisé une performance magnifique de combativité et de résilience pour sortir un nouveau cador et rejoindre Paris dans le Top 4 européen. Après une phase de poule bancale, où il s’est qualifié à la toute dernière journée, le tableau de chasse rhodanien s’est illuminé en trois matches.

Ederson décu après le but de Moussa Dembélé lors de Manchester City - OL en quarts de finale de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Cornet a encore frappé !

Après la grande Juve, c’est la montagne City que les joueurs de Rudi Garcia ont passé, au terme d’une rencontre folle et à rebondissements. En revanche, Pep Guardiola risque d’avoir les oreilles qui sifflent dans les prochains jours, lui à qui l’on reprochait jusque-là son dogmatisme dans les grands matches, mais qui a laissé son 4-3-3 habituel à la poubelle pour proposer un 3-4-3 dans lequel ses joueurs n’ont pas semblé à l’aise. Cela a profité à un OL toujours aussi solide en bloc bas dans son 3-5-2.

Mieux, alors que les Cityzens avaient perdu de leur superbe en début de match, Joao Cancelo étant le joueur le plus dangereux des Mancuniens pendant une demi-heure, c’est Lyon qui s’est progressivement montré de plus en plus dangereux. Jusqu’à ce que Cornet profite d’une mauvaise sortie d’Ederson pour placer magnifiquement le ballon au fond des filets (0-1, 24e). Évidemment, l’OL n’a pas pu prolonger cette bonne séquence où il récupérait beaucoup de ballons et parvenait à jouer dans le camp adverse par séquence.

Maxwel Cornet marque lors de Manchester City - OL en quarts de finale de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Le raté de l'année pour Sterling

Et les Sky Blues, progressivement, ont tassé les Gones dans leurs trente derniers mètres. A l’image d’un Anthony Lopes impeccable (6 arrêts), le club de Jean-Michel Aulas a tenu 45 minutes, avant de céder. L’entrée de Ryad Mahrez (56e) avait un peu plus mis en lumière les difficultés physiques des lyonnais, et c’est une ouverture millimétrée de l’Algérien pour Sterling qui a permis à Kevin De Bruyne d’égaliser (1-1, 69e). Mais alors qu’on pensait que le sort en était jeté, Moussa Dembélé est entré en jeu (75e).

Sur une sublime ouverture de Houssem Aouar, auteur d’un match titanesque au milieu de terrain, celui qui n’avait pas marqué lors de ses 8 premières apparitions en C1 cette saison, a trompé Ederson après une frappe astucieuse et précise (1-2, 79e). L’OL, qui avait vu Gabriel Jesus manquer une occasion en or juste avant son deuxième but (77e), a vu le destin tourner en sa faveur quand Sterling, seul face au but vide à six mètres, a tiré très largement au-dessus (86e). Un raté incroyable qui a eu des conséquences terribles pour le club anglais.

La délivrance est arrivée quelques instants après. Sur une ultime offensive lyonnaise, quand Dembélé a repris à bout portant une frappe d’Aouar relâchée par le portier adverse. Dix ans après, l’OL retrouve le dernier carré de la C1. Après City et la Juve, l’OL a même le droit de rêver face à l’ogre bavarois. Ce mois d'août 2020, l'OL s'en souviendra.

