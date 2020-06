LIGUE DES CHAMPIONS - José Luis Martinez-Almeida, le maire de Madrid, a annoncé mardi que la capitale espagnole était candidate pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2020, qui pourrait ne pas avoir lieu à Istanbul comme cela était prévu initialement du fait du contexte sanitaire actuel.

Pour éviter trop de déplacements à travers l'Europe, la finale de la Ligue des champions 2020 pourrait finalement ne pas avoir lieu à Istanbul. Il y a dix jours, The New York Times indiquait que Lisbonne pourrait organiser la finale de la C1, mais la capitale portugaise n'est pas seule. En effet, Madrid s'est également dit prête à l'accueillir. Le maire de la capitale espagnole José Luis Martinez-Almeida a fait état mardi d'une possible candidature.

"Je sais que qu'il y a des démarches en ce sens et je souhaite, au nom du conseil municipal, manifester mon soutien total et absolu pour que la finale de la Ligue des champions puisse avoir lieu dans la ville de Madrid, a déclaré l'élu au micro de la chaîne de télévision Trece. Cela montrerait dans les circonstances actuelles la capacité de Madrid à se remettre en très peu de temps de la situation dramatique que nous avons vécue".

"Nous disposons des infrastructures et des services publics suffisants... et ce serait un message au monde que Madrid, malgré le drame que nous avons vécu, n'abandonne pas et est de retour", a insisté José Luis Martinez-Almeida. Madrid a déjà été le théâtre le 1er juin 2019 de la dernière finale de la Ligue des champions, remportée par Liverpool contre Tottenham (2-0) au stade Metropolitano de l'Atlético.

Francfort et Moscou ont également été évoquées dans la presse comme possibles alternatives. L'UEFA, organisatrice de l'épreuve, devrait décider lors de son comité exécutif les 17 et 18 juin du format de la suite et fin de la C1, et du lieu de sa finale. Selon la presse, l'instance européenne pourrait envisager un format resserré avec des matches uniques sur terrain neutre à partir des quarts de finale au lieu du traditionnel format aller-retour, peut-être en rassemblant les huit équipes en lice dans une même ville.

