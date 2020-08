LIGUE DES CHAMPIONS - La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a indiqué que des lieux dédiés aux supporters pourraient être mis en place exceptionnellement dimanche à Paris à l’occasion de la finale de la compétition, pour limiter les risques de propagation du coronavirus.

La liesse est par essence déraisonnable. Après la qualification du PSG pour la première finale de C1 de son histoire, de nombreux supporters ont ainsi laissé éclater leur joie dans les rues de la capitale. Et au-delà des quelques dégradations, ces rassemblements ont bien souvent fait fi de la distanciation sociale, des gestes-barrière et du port du masque, pourtant indispensables dans cette période où plane toujours la menace du coronavirus.

Invitée à réagir à l’exploit sportif parisien et à ses conséquences sur le plan sanitaire, Roxana Maracineanu a réitéré mercredi au micro de BFM-TV des injonctions de prudence depuis Lisbonne. "Nous en appelons régulièrement à la responsabilité des supporters, ils savent très bien que la première cause de contagion (du Covid-19), ce sont les rassemblements. J’en appelle encore aujourd’hui à leur civisme. Le sport doit rester une fête, mais ça ne concerne pas qu’eux (les fans). S’ils attrapent le virus ils peuvent aussi mettre en danger les personnes âgées, ceux qui les entourent", a rappelé la ministre déléguée aux sports.

"On doit adapter sa manière de célébrer"

Mais elle ne s’est pas arrêté à ce simple constat. En prévision de scènes similaires dimanche lors de la finale, Maracineanu réfléchit à des dispositifs pour encadrer ces rassemblements sauvages, et ainsi limiter les risques de contamination. "C’est un événement exceptionnel, nous allons peut-être mettre en place des fan zones, un encadrement spécifique pour dimanche. On peut et on doit adapter sa manière de célébrer", a-t-elle encore considéré.

Pour le moment, la balle est dans le camp du PSG qui va proposer plusieurs dispositifs à la préfecture, a-t-on fait savoir du côté du ministère délégué aux Sports. D’éventuelles fan zones pourraient aussi être mises en place à Lyon dimanche, si l’Olympique Lyonnais venait à se qualifier lui aussi et valider ainsi une finale européenne 100 % française.

