Dans sa carrière, Marco Verratti a eu deux histoires d'amour. La première avec Pescara pendant quatre ans (2008-2012), un club qui garde une place particulière dans son coeur. Puis il y a celle avec le PSG, qui dure depuis maintenant plus de sept ans. Et malgré quelques turbulences, elle ne s'est jamais terminée. Mieux, elle semble bien partie pour durer. Toujours aussi heureux Paris, le milieu de terrain, qui a récemment prolongé jusqu'en 2024, ne regrette pas ce choix.

"C'était probablement la dernière possibilité pour changer (d'équipe), mais je crois que gagner avec le PSG est encore plus beau. J'ai toujours dit que si je me sentais bien quelque part, je n'avais pas besoin d'aller voir ailleurs", a-t-il expliqué à La Gazzetta dello Sport ce mardi. Dans sa réflexion, le retour de Leonardo au PSG a certainement joué un rôle. "C'est lui qui m'a recruté. Avec lui qui connaît le football, nous pouvons aller très loin", estime l'international italien.

"Nous faisons partie des favoris pour la Ligue des champions"

Si Marco Verratti a connu beaucoup de joies depuis son arrivée à Paris, certaines décéptions européennes restent marquantes. Alors, que manque-t-il au PSG pour remporter la Ligue des champions ? "Des petits détails par rapport au Real, au Barça, des équipes habituées au très haut niveau. Dans les matches les plus importants, on doit avoir plus de tranquillité, on doit savoir souffrir, être conscients de nos moyens. J'ai confiance", assure le milieu de terrain, conscient d'être parmi les "favoris" pour la victoire finale cette saison. Neymar, souvent absent dans la période cruciale, pourrait d'ailleurs être une arme supplémentaire dans cette quête.

Vidéo - Quand Verratti s'amuse avec le fils de Neymar... 00:35

"Il n'a pas eu de chance (...) Mais il a le talent et la personnalité pour faire la différence dans les grands matches. Il retrouve le rythme, j'espère qu'il sera au top en février. Je le vois heureux ici. Au fond, il lui suffit d'un ballon", estime Verratti, qui se dit également heureux de l'arrivée de Mauro Icardi l'été dernier. "Il s'est très bien intégré, il peut nous être d'une grande aide", explique-t-il. Des déclarations qui ressemblent grandement à celle d'un leader. Le "Petit Hibou" a bien grandi.