LIGUE DES CHAMPIONS – Alors que leur participation au quart de finale opposant l'Atalanta au PSG mercredi prochain est très incertaine, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa participeront au stage du club de la capitale à Faro en début de semaine.

Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa poursuivent leur course contre-la-montre. Blessés et très incertains pour le quart de finale de Ligue des champions opposant l'Atalanta au Paris Saint-Germain, mercredi, les trois joueurs ont tout de même été convoqués par Thomas Tuchel en vue du stage du club de la capitale, prévu en début de semaine prochaine. Tout comme Thilo Kehrer, touché à l'oreille.

L'entraîneur allemand, lui aussi blessé à la cheville, a retenu 28 joueurs pour le voyage à Faro, dans le Sud du Portugal, pays où se disputera le "Final 8" de la prestigieuse compétition européenne. Plusieurs jeunes joueurs, comme Arnaud Kalimuendo, Timothée Pembélé, Loïc Mbe Soh ou encore Kays Ruiz prendront également part à cette préparation. Paris disputera le match le plus important de sa saison à l'Estádio da Luz, mercredi à 21h.

