Chelsea fait tomber l'Ajax dans son antre pour la première fois de la saison. Les Blues ont pris le meilleur (0-1) sur les demi-finalistes de la dernière édition, qui n'auront jamais réussi à mettre en place leur jeu, grâce à un but de Michy Batshuayi en fin de rencontre. Les Néerlandais voient le club londonien revenir à leur hauteur au classement de la poule H avec 6 points après trois journées. Un total que pourrait également atteindre Valence en cas de victoire face à Lille ce soir.

Une série devait s'arrêter entre l'Ajax et Chelsea, qui restaient chacun sur cinq victoires toutes compétitions confondues. Ce sont donc les Blues qui ont réalisé la passe de six en infligeant à l'Ajax sa première défaite de la saison à domicile (toutes compétitions confondues). Les hommes de Frank Lampard ont réussi à faire la différence en fin de match après avoir éteint les Ajacides pendant la quasi-totalité de la rencontre.

Les hommes d'Erik Ten Hag n'ont pu cadrer le moindre tir en première période. Au total, c'est à peine deux tirs qui auront été cadrés, et ce par deux défenseurs, Daley Blind et Sergion Dest. Aucun d'entre eux n'aura obligé Kepa à s'employer outre-mesure. Le gardien espagnol a été en plus très bien secondé par sa charnière, à l'image d'un Tomori impressionnant pour son troisième match de Ligue des champions seulement.

Le déboulé de Pulisic

Pour Hudson-Odoi, c'était une première titularisation en C1. L'ailier anglais s'est beaucoup montré en première période (13e, 24e, 25e, 33e) mais a fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Il s'est ensuite peu à peu éteint au fil du match. L'ensemble des joueurs de Chelsea a d'ailleurs longtemps manqué de justesse à l'approche de la surface d'Onana, comme Abraham qui, lui, n'a simplement pas tenté la moindre frappe. Mais les Blues ont toujours réussi à se projeter rapidement vers l'avant jusqu'à trouver la solution sur un déboulé de Pulisic côté gauche qui a trouvé Batshuayi dans la surface, le Belge ouvrant le score d'une frappe barre rentrante en pivot (86e).

Entre le but refusé pours hors-jeu de Promes en première période (35e) et le poteau d'Alvarez (59e), le scénario aurait pu être tout autre pour l'Ajax mais il n'aurait pas masqué les manques affichés dans la construction offensive. Rien de grave malgré tout, les Néerlandais sont assurés de conserver la première place du groupe - sauf récital de Valence à Lille - jusqu'au match retour à Chelsea dans deux semaines.