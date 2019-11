José Mourinho a encore su trouver les mots justes. A l'issue de la victoire de Tottenham face à l'Olympiakos (4-2), le Special One a remercié le ramasseur de balle pour "sa passe décisive" sur le but de l'égalisation. "J'aime les ramasseurs de balle intelligents, comme je l'ai été. J'étais un ramasseur de balle brillant moi-même quand j'étais enfant. Et ce gamin aujourd'hui a été brillant", a déclaré le coach au micro de BT Sport au sujet du jeune garçon.

Il a en effet rapidement transmis le ballon à Serge Aurier qui a pris la défense grecque à revers en lançant le ballon vers son ancien coéquipier du PSG Lucas Moura, parti dans le dos de la défense. Le centre de Lucas a trouvé Harry Kane à sept mètres, qui a marqué le but du 2-2 (50e) alors que les Spurs étaient menés 0-2 après 18 minutes. "Il a bien lu le jeu, il a compris le jeu et il a fait une passe décisive importante. C'est un beau moment pour lui, il ne l'oubliera jamais", a poursuivi Mourinho, qui est allé lui donner une accolade chaleureuse après le but.

L'égalisation a permis à Tottenham d'assurer son billet pour les huitièmes de finale, confirmé ensuite par les deux derniers buts des Spurs.