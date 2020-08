LIGUE DES CHAMPIONS - Jean-Michel Aulas a estimé que l'OL avait "une chance sur un million" de remporter la compétition et d'être ainsi européen la saison prochaine, dans une interview accordée au Progrès dimanche. Le président des Gones annonce que son club compte bien la jouer à fond. Et il n'a pas manqué d'en remettre une couche sur l'arrêt de la Ligue 1, qu'il considère comme "une injustice."

C'est mieux que rien. Deux jours après la qualification de l'OL pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a déclaré que son équipe avait "une chance sur un million" de remporter la compétition, le seul moyen pour Lyon d'être européen la saison prochaine. "Il reste une chance sur un million (d'être en C1) alors il faut la jouer. Le parcours est difficile. Il faut 'se taper' Manchester City (en quarts, samedi) qui vient d'éliminer le Real Madrid", a expliqué le président des Gones dimanche dans les colonnes du Progrès.

"Nous allons faire comme si nous pouvions aller au bout et mettre tous les atouts de notre côté", a-t-il poursuivi, admettant que "seul un gros coup de chance peut renverser (cette) injustice". Lyon a pourtant réalisé un exploit retentissant en éliminant la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale (1-0, 1-2), mais l'OL sera toujours outsider face à Manchester City en quarts de finale le 15 août à Lisbonne.

"Cet arrêt est un scandale absolu"

Le président lyonnais a répété ses critiques à l'égard de la Ligue professionnelle de football (LFP) qui a décidé le 30 avril de stopper la L1 en raison de la pandémie de coronavirus. "La Ligue a fait n'importe quoi. On a pas le droit quand il y autant d'enjeux, d'arrêter un championnat alors que les autres (pays) ne s'arrêtent pas. C'est une injustice profonde et je ne le pardonnerai pas", a-t-il confié. "Cet arrêt est un scandale absolu", a-t-il insisté.

M. Aulas a estimé à 100 millions d'euros le montant du manque à gagner pour son club à l'issue de cette saison tronquée. "Les 8-9 millions d'euros gagnés en net sur le match de la Juve ne sont rien. S'il y avait eu un match avec le public chez nous, nous aurions compensé à hauteur de six à sept millions d'euros. Là, nous parlons donc de 15 à 20 millions d'euros maximum à comparer aux 100 millions d'euros perdus et surtout à venir", a-t-il calculé. "Car si nous ne sommes pas européens, ce seront 80 millions d'euros de pertes en plus et c'est terrible pour un club. Il y a eu des erreurs colossales de la Ligue", a déploré M. Aulas.

