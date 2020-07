LIGUE DES CHAMPIONS - Opposé à l'Atalanta Bergame en quart de finale puis Leipzig ou l'Atlético Madrid en cas de qualification, le Paris Saint-Germain a évité tous les mastodontes du tableau finale de la C1.

Et si c'était l'année du PSG ? La question qui brûle les lèvres des supporteurs chaque saison va revenir inévitablement après le tirage au sort effectué ce vendredi. S'il n'est pas question de dénigrer l'Atalanta Bergame, formation proposant peut-être le jeu le plus emballant d'Europe, l'équipe de Gian Piero Gasperini n'a pas l'aura du Real Madrid, la puissance de feu du Bayern Munich ou encore la chance de posséder Lionel Messi comme le FC Barcelone. Si le PSG venait à passer cet écueil, sur un match sec, faut-il le rappeler, il retrouverait en demi-finale Leipzig ou l'Atlético Madrid. Son tableau vers la finale ne contient donc aucun ancien vainqueur de C1 et aucune formation qui occupe le fauteuil de leader de son championnat. Une occasion en or dans une saison particulière.

A l'inverse, pour Lyon placé dans l'autre partie de tableau, le chemin vers la finale est semée d'embûches. Premièrement il faudra résister à la Juventus Turin (battue 1-0 à Lyon) avant d'affronter le Real Madrid ou Manchester City. Les joueurs de Rudi Garcia auront donc besoin de deux exploits pour se hisser en demies et s'ils y parvenaient, ils retrouveraient Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich.

