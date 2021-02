En conférence de presse mardi, à la veille d'un déplacement à Caen pour les 32e de finale de la Coupe de France, Mauricio Pochettino a confirmé qu'il allait devoir composer sans l'Argentin face au Barça. " C'est fini pour Angel Di Maria. On communiquera dans une semaine pour voir où on en est. On veut être performant, même sans Angel. Cela ne nous oblige pas à jouer différemment, on veut garder les mêmes idées ", a déclaré l'entraîneur parisien.

En plus d'Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain a fait un point plus global sur l'état de l'infirmerie, à une semaine du match aller face au Barça. Marco Verratti, victime d'une contusion à la hanche droite, ne fera pas le déplacement à Caen mercredi. Mauro Icardi est lui incertain, tandis qu'une reprise de l'entraînement collectif pour Keylor Navas est envisagée jeudi.

Côté Barcelonais, de nombreux blessés sont également à déplorer. Miralem Pjanic, Martin Braithwaite et Sergino Dest sont indisponibles pour la demi-finale de la Coupe du Roi mercredi face à Séville. Fati, Coutinho et Sergi Roberto sont d'ores et déjà forfaits pour la réception du PSG tandis que les présences de Gerard Pique et Ronald Araujo sont plus qu'incertaines.