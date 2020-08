LIGUE DES CHAMPIONS - Kylian Mbappé a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement collective du PSG ce lundi, selon les informations de RMC. C'est une première pour l'attaquant parisien depuis sa blessure face à Saint-Etienne. Et c'est positif pour Paris à deux jours du quart de finale de face à l'Atalanta Bergame.

Voilà qui va ravir Thomas Tuchel. Et le PSG dans son ensemble. Kylian Mbappé a pu faire l'entraînement collectif du club de la capitale ce lundi. Selon RMC, l'attaquant parisien a participé à l'intégralité de la séance, alors qu'il avait dû se contenter d'un travail partiel avec ses coéquipiers jusqu'ici. C'est une première pour l'international français depuis sa blessure face à Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, le 24 juillet dernier (1-0). Une très bonne nouvelle pour Paris avant le rendez-vous avec l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions mercredi.

Ligue des champions Mbappé, l'arme fatale venue du banc ? IL Y A UN JOUR

Cela ne signifie pas que Mbappé sera titulaire face aux Italiens. Dans le meilleur des cas, s'il participe encore à la séance collective de mardi, l'attaquant parisien n'aura que deux entraînements complets dans les jambes en un peu plus de deux semaines. C'est certainement trop juste pour débuter un match d'un tel niveau. Mais c'est une étape supplémentaire dans son processus de récupération, et elle est indispensable dans l'optique d'une éventuelle entrée en en cours de jeu.

C'est ce que Tuchel espérait, sans donner l'impression de trop y croire. "C'est court", avait-il estimé mercredi dernier en marge du match amical remporté face à Sochaux (1-0). L'entraîneur parisien devrait logiquement aligner Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Neymar en attaque dans un 4-3-3 face à l'Atalanta. C'est la tendance confirmée par RMC mercredi. Mais l'hypothèse de voir Mbappé sortir du banc prend de plus en plus d'ampleur. Et le natif de Bondy peut aussi être décisif comme cela.

Play Icon WATCH En sortie de banc, Mbappé peut tout casser : Le Top 5 de ses entrées fracassantes 00:05:02

Ligue 1 Favetto-Bon, président délégué d'Angers, s'en va pour "raisons personnelles" IL Y A 3 HEURES