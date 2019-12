Thomas Tuchel teste, teste et reteste. L'entraîneur allemand n'a pas encore trouvé la formule magique pour aligner toutes ses stars : pas assez d'efforts défensifs de la part de l'un, blessure de l'autre… Mais mercredi, contre Galatasaray, le PSG - déjà assuré d'être en 8es de finale de la Ligue des champions - a joué en 4-4-2. Résultat, Neymar, Mbappé et Icardi étaient titulaires d'entrée et ça a plutôt bien fonctionné.

A club riche, problème de riche. Le PSG peut se targuer d'avoir parmi les meilleurs joueurs offensifs d'Europe, mais Tuchel n'avait pas encore trouvé le moyen de les faire jouer ensemble. Il semblerait que face à Galatasaray, l'Allemand ait trouvé un début de réponse à ses expérimentations. Jusqu'à présent, ce système tactique lui avait apporté peu de satisfactions. Contre Montpellier samedi (1-3), les Parisiens s'en étaient surtout sortis grâce à leurs individualités et n'avaient pas brillé par leur jeu collectif.

Mercredi contre les Turcs, il en a été autrement. Neymar, placé dans le couloir gauche - son poste de prédilection - a été brillant : tour à tour meneur de jeu, passeur, récupérateur, sprinteur pour venir donner un coup de main à son équipe. Le Brésilien a été présent dans tous les compartiments du jeu. "Même sans le ballon, les attaquants ont été extraordinaires, a souligné, admiratif, Marquinhos à RMC après la rencontre. Ils ont fait un excellent pressing." L'entente avec Mbappé déjà connue et reconnue a fait des dégâts. Les deux joueurs sont tous les deux impliqués sur les cinq buts du PSG, et surtout n'ont pas arrêté de se trouver. L'international français a fait 11 passes à son coéquipier, qui lui en a fait 17.

Tuchel s'est montré très satisfait de la manière dont son équipe a joué : "On a joué ensemble comme une équipe (...) on a travaillé ensemble défensivement, toujours en bloc, toujours avec des distances très courtes entre les joueurs. (...) On a eu beaucoup de récupération très haut. (...) On peut continuer avec le 4-4-2 si tout le monde est prêt à défendre, si tout le monde fait l'effort. Si on fait ça, on est très dangereux."

Un système, encore beaucoup de "si"

Toute la difficulté de ce 4-4-2 tient à ces "si". C'est la première fois depuis le début de saison que l'on voit Mbappé et Neymar faire autant d'efforts défensifs. Il ne faut pas non plus négliger la faiblesse de l'équipe en face. Ce n'était clairement pas un Galatasaray des grands soirs. Le schéma tactique sera-t-il aussi efficace contre une équipe plus musclée ? C'est en ça que le 4-4-2 a les qualités de ses défauts : si Neymar, Sarabia, Mbappé, Icardi ou Di Maria (forfait mercredi) ne font pas les efforts nécessaires, l'équipe peut très rapidement se retrouver coupée en deux.

C'est un système exigeant physiquement et tactiquement, qui demande aux joueurs offensifs, en plus de leurs efforts, de redescendre pour défendre puis de se porter en avant à nouveau. C'est un système qui suppose également d'avoir des milieux défensifs, très très solides. Parades et Kouassi (puis Verratti) se sont montrés plutôt convaincants dans l'exercice mercredi. Ce 4-4-2, c'est donc beaucoup de "si". Tout va être une question de persuasion pour Tuchel et surtout d'équilibre. L'Allemand a jusqu'à février pour parfaire son système pour les huitièmes, et ça peut commencer dès dimanche, contre Saint-Etienne.