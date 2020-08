LIGUE DES CHAMPIONS - Thiago Silva a confirmé au micro de RMC qu'il avait disputé son dernier match avec le PSG lors de la défaite face au Bayern Munich (1-0) dimanche en finale. Le défenseur brésilien n'exclut pas de revenir un jour dans le club de la capitale. Mais avant cela, il se voit encore jouer "trois ou quatre ans".

Il a tout donné pour aller au bout de son rêve. Et quitter le PSG en soulevant le plus beau des trophées. Thiago Silva n'y est pas parvenu. Et le Brésilien a confirmé qu'il avait bel et bien disputer son dernier match avec Paris, après neuf ans de bons et loyaux services. "Malheureusement pour moi, c'était le dernier match (avec le PSG, NDLR), a-t-il déclaré au micro de RMC après la défaite face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions (1-0) C'est encore pire pour moi. Mais je suis très fier de cette équipe. On a créé une famille, c'était quelque chose. Le respect entre nous était incroyable."

En fin de contrat au 30 juin, le capitaine parisien avait prolongé de deux mois pour participer à ce Final 8. La qualification pour la finale n'a pas changé la donne. Thiago Silva va quitter Paris, et il a tenu à adresser un message aux fans du PSG et au club avant de s'en aller. "Je veux dire merci à tous les supporters, a-t-il déclaré. Pour leur soutien, pour leur respect qui est la chose la plus importante. Je suis désolé pour cette tristesse, pour la déception de ce soir. J'ai une grande reconnaissance pour ce club. Merci au président, à l'émir. Je pense que Paris va bientôt retourner en finale. Et qu'il aura plus de chance."

Tuchel "fier de l'avoir eu comme capitaine"

Ce n'est peut-être qu'un au revoir. Car Thiago Silva se voit bien revenir un jour au club. C'est ce qu'il a confié. Même s'il a d'autres projets en tête. "Je pense encore jouer trois ou quatre ans, a-t-il annoncé. J'ai envie de me préparer pour jouer la Coupe du monde au Qatar. On va voir comment ça va se passer, comment mon corps va réagir. J'ai bientôt 36 ans. Le président a beaucoup de respect pour moi. Moi aussi. J'ai adoré travailler avec lui. J'adore ce club. Peut-être que je vais revenir dans le club un jour, je ne sais pas pour quoi faire. Mais le plus important, c'est le respect que j'ai pour le président et pour le club. "

Thiago Silva en a encore sous la semelle. Il l'a prouvé avec une prestation encore remarquable face au Bayern. Au-delà de sa performance, c'est son état d'esprit que Thomas Tuchel a souligné en conférence de presse. "C'était un plaisir d'avoir un joueur avec une personnalité comme ça, au-delà de sa qualité évidemment, a salué l'entraîneur parisien. Il a laissé son coeur, son énergie, tout sur le terrain ! Il était concentré, il a tout donné pour gagner cette Ligue des champions. Il aurait absolument mérité de la gagner. Je suis fier de l'avoir eu comme capitaine." Tuchel a laissé entendre qu'il y aurait "des discussions" avec les dirigeants parisiens pour clarifier la situation de Thiago Silva. Mais la page semble bel et bien tournée.

