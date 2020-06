LIGUE DES CHAMPIONS - L'entraineur allemand du PSG va devoir trouver les solutions justes pour compenser la perte de deux titulaires avant le Final 8 de Lisbonne au mois d'août où il n'aura pas le droit à l'erreur car le quart de finale se jouera sur un match sec. Pour le poste d'avant-centre comme pour celui d'arrière droit, deux options semblent déjà se dessiner.

La rentrée du PSG s'est bien faite sans eux. En fin de contrat avec le club parisien le 30 juin, Edinson Cavani et Thomas Meunier n'étaient pas présents lundi au Camp des Loges pour la reprise et les retrouvailles avec leurs coéquipiers. Contrairement à Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting, les deux joueurs ne prolongeront pas l'aventure jusqu'au mois d'août et le Final 8 inédit de la Ligue des champions après les finales de coupes nationales. Privé de son embématique avant-centre uruguayen et de son expérimenté défenseur belge en plus du jeune Tanguy Kouassi annoncé au Bayern Munich, le PSG se retrouve d'ores et déjà amoindri en vue de ces échéances capitales. En attendant d'éventuels renforts pour la saison prochaine, l'entraîneur Thomas Tuchel va devoir identifier les meilleurs solutions au sein de son effectif.

L'horizon se dégage pour Icardi

Ligue 1 Neymar et Mbappé masqués, Cavani et Meunier absents : le PSG se déconfine et retrouve l'entraînement IL Y A 17 HEURES

Edinson Cavani aura vécu une dernière saison parisienne en forme de montagnes russes. Souvent blessé, peu utilisé, en instance de départ puis revenu au premier plan en devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts), il avait même fini par regagner une place dans le onze de départ lors du hutième de finale retour de Ligue des champions victorieux contre Dortmund (2-0). Cette ultime titularisation semblait de nouveau faire du Matador l'avant-centre numéro un dans l'esprit de Thomas Tuchel qui ne dispose plus que de deux véritables options en pointe.

Une efficacité à retrouver

L'avenir de Mauro Icardi, lui, s'écrira bien à Paris. Les dirigeants parisiens ont récemment décidé de lever l'option d'achat de celui qui était prêté par l'Inter Milan depuis l'été dernier et de lui faire signer un contrat jusqu'en 2024. Il apparait désormais comme la solution la plus évidente pour occuper la pointe de l'attaque ce qui n'était pourtant plus vraiment le cas en mars dernier.

Après une première partie de saison plus que convaincante et marquée par une redoutable efficacité (5 buts en 6 matches de phase de groupes), l'Argentin avait en effet connu un sérieux coup de mou durant l'hiver. A cause d'un rendement en chute libre, de son manque de mobilité et de sa faible participation au jeu offensif, il avait perdu les faveurs de Tuchel qui avait choisi de le laisser sur le banc lors de la double confrontation face au Borussia, à l'aller comme au retour. L'attaquant de 27 ans devra se servir de la phase de préparation, des matches amicaux et des finales de coupes nationales pour faire oublier son début d'année 2020 morose.

Mauro Icardi, définitivement acheté par le PSG au printemps 2020. Crédit: Getty Images

Mbappé encore tendre

Kylian Mbappé était également remplaçant lors du huitième de finale retour remporté par le PSG mais cela était uniquement dû à une angine. Le jeune Français bénéficie d'un statut d'élément indiscutable et avait même été aligné à la pointe de l'inédit 3-4-3 de Thomas Tuchel lors de la manche aller. L'ancien Monégasque avait manqué de consistance au Signal Iduna Park et démontré qu'il n'était pas encore mûr pour un tel rôle mais il reste forcément un recours possible à ce poste dans l'esprit de son entraîneur.

Mbappé s'était montré bien plus à son aise en évoluant au côté d'Icardi dans un système en 4-4-2. Les deux attaquants pourraient de nouveau évoluer ensemble du côté de Lisbonne au mois d'août mais le coach parisien pourrait aussi être amené à sacrifier un élément de son quatuor offensif également composé de Neymar et Angel Di Maria pour renforcer son entrejeu. Car le quart de finale de C1 se jouera sur un seul match et ne laissera pas de place à une erreur tactique comme cela avait pu être le cas sur la pelouse de Dortmund.

De plus, le technicien allemand se retrouvera face à un exercice inédit, celui de gérer au mieux la forme de ses troupes sur une très courte période avec une éventuelle demi-finale et une finale de Ligue des champions en point d'orgue. Edinson Cavani parti et Eric-Maxime Choupo-Moting pas qualifié pour la C1 même s'il devrait rempiler pour deux mois, Pablo Sarabia et Julian Draxler deviendront des jokers essentiels à utiliser à bon escient.

Succession ouverte derrière Meunier

Le départ de Thomas Meunier constitue une autre perte conséquente pour le PSG et son entraîneur. Thomas Tuchel n'a pas toujours été un grand fan de l'international belge de 28 ans qui devrait bientôt rejoindre Dortmund mais il en avait pourtant fait son titulaire au poste d'arrière droit. Expérimenté (40 sélections, 17 matches de C1), rapide, puissant du haut de son 1,90m et à l'aise offensivement, Meunier sera difficile à remplacer.

Kehrer en pole position

L'international allemand (7 sélections) apparait comme le favori pour prendre le relais. Arrivé au PSG en août 2018 contre 37 millions d'euros, Thilo Kehrer doit désormais s'y imposer. Une place se libère à droite de la défense et il est temps pour lui de saisir sa chance. Le joueur de 23 ans a parfois fait les frais de sa polyvalence et a souvent été aligné en charnière centrale mais a tout de même pu y faire ses classes et gagner en rigueur.

Blessé à un pied lors des 5 premiers matches de phase de groupes, il avait eu droit à un quart d'heure de jeu lors de la réception de Galatasaray (5-0). Laissé sur le banc lors du huitième de finale à Dortmund, il était titulaire au match retour en raison de la suspension de Meunier. Il avait dissipé les doutes le concernant en affichant une étonnante solidité face à Jadon Sancho ou Thorgan Hazard. Kehrer a ainsi pu se rassurer, faire oublier sa prestation ratée lors du huitième de finale retour face à Manchester United lors de la saison 2018-2019 et certainement de marquer des points précieux dans l'esprit de son coach.

Thilo Kehrer - Paris Saint-Germain Crédit: Getty Images

Dagba en quête d'épaisseur

Thomas Tuchel a souvent fait confiance au joueur issu de la réserve du PSG. Le Français de 21 ans apparaissait comme le numéro 2 au poste d'arrière droit mais sa progression a été freinée par une blessure musculaire à l'automne puis une entorse d'un genou en janvier. Cette saison, Dagba a bien disputé le match de C1 contre Bruges au Parc des Princes comme titulaire mais il n'a pas joué une seule minute lors des sept autres rendez-vous européens du PSG. Son manque d'expérience et de référence au plus haut niveau risque bien d'être rédhibitoire en vue du Final 8.

Car si Dagba a souvent rendu des copies propres sur la scène nationale en s'appuyant notamment sur sa ténacité et sa vitesse, il a aussi péché par sa trop grande prudence. S'il rertouve l'intégralité de ses moyens physiques durant la préparation du mois de juillet, il devra profiter des matches amicaux et surtout des deux finales de coupes pour inverser la tendance avant le grand rendez-vous lisboète.

Ligue 1 Paris en bave avec ses titis : les raisons d'une tendance difficile à inverser HIER À 22:56