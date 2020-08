LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la C1 pour la seconde fois de son histoire. Il est à un match de ce pourquoi il a tant investi. L'adversaire, le RB Leipzig, n'a pas un nom ronflant, mais il a de la qualité à revendre.

Le contexte

Vingt-cinq ans, c'est une génération. Une génération de supporters du Paris Saint-Germain n'a donc jamais vu son club en demi-finale de Ligue des champions. Mbappé, Neymar, Choupo-Moting et les autres ont à la fois obtenu le droit d'y croire en renversant l'Atalanta mais mieux encore, ils ont offert à leurs supporteurs celui de rêver. Et pour un club qui en a fait sa devise depuis quelques années, c'est capital. Placé dans une partie de tableau à sa mesure, sans vainqueur de C1, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. C'est là son drame, pas encore titré en Ligue des champions mais déjà considéré comme tel.

Ce mardi soir, Paris et Leipzig disputeront la première manche du duel France-Allemagne en demi-finale de Ligue des champions. Si voir Leipzig ici est évidemment une surprise, la qualification parisienne tient elle aussi du miracle. Le sauveur parisien se nomme d'ailleurs Eric-Maxim Choupo-Moting, c'est dire. Cette qualification incroyable face à l'Atalanta pourrait bien avoir lancé le PSG. Si un groupe est né face à Dortmund en huitième de finale, sa solidité n'a pu qu'être renforcée par le scénario contre Bergame. A une marche d'une première finale de Ligue des champions, personne ne pardonnerait à ce PSG-là d'échouer.

Le RasenBallsport Leipzig, fondé en 2009 après le rachat du SSV Markanstädt, n'était pas programmé pour arriver si vite, si haut. Et pourtant. Porté par l'ambitieux projet de jeu de Julian Nagelsmann, Leipzig impressionne autant qu'il détonne. En huitième de finale, il a non seulement dominé l'Atlético Madrid au score mais il a aussi, et surtout, donné une leçon de football moderne aux Colchoneros. Pressing et courses incessants, jeu de possession, bloc très haut, Leipzig ressemble beaucoup à l'Atalanta de Gasperini. Un bon souvenir pour le PSG.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Cette fois, pas de blague. Son entrée face à l'Atalanta Bergame, les six jours écoulés depuis… Autant de raisons qui devraient permettre à Kylian Mbappé d'être dans le onze de Thomas Tuchel. Et pour Paris, c'est une évidence, mais ça change tout. Ses 30 minutes contre les Italiens l'ont prouvé. Même s'il n'a pas tout réussi, il a donné une passe décisive à Choupo-Moting et été un poison sur l'aile gauche.

Contre une équipe souvent à la limite du déséquilibre comme Leipzig, sa présence est prépondérante. Premièrement parce qu'il peut faire mal sur l'une des faiblesses de son adversaire, la profondeur. Deuxièmement parce que sans lui Paris manque de variété et se trouve donc plus prévisible. Troisièmement parce que Mauro Icardi n'est plus que l'ombre du joueur qu'il a été dans le second semestre 2019. Enfin et surtout parce qu'il est l'un des meilleurs attaquants de la planète.

Trois stats à avoir en tête

4. Dans leur carrière, Neymar et Kylian Mbappé ont joué autant de demi-finales de Ligue des champions : une, soit quatre matches. A eux deux, ils ont marqué à quatre reprises (3 pour Neymar, 1 pour Mbappé) à ce niveau de la compétition. C'est l'heure de faire grimper ce total.

6. Mauro Icardi a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison mais neuf ont été marqués en 2019. Depuis le 1er janvier, le compteur de l'Argentin est bloqué à 6. Et encore il est sauvé par son triplé contre Saint-Etienne en Coupe de la ligue le… 8 janvier dernier.

2. Depuis son arrivée sur la scène européenne, en 2017, le RB Leipzig a pris l'habitude d'affronter des clubs français puisque Paris sera le 4e club tricolore à défier les Allemands après Monaco, l'OM et Lyon. Le bilan des Roten Bullen ? Deux victoires en quatre rencontres (deux nuls et deux défaites).

Ils ont dit

Thomas Tuchel

Mes joueurs sont très calmes. Sur le terrain, nous sommes très forts. J'ai l'impression que nous sommes prêts, on a faim. Pour nous, ce n'est pas une chose historique, c'est une demi-finale, nous sommes là pour gagner.

Julian Nagelsmann à propos de Tuchel

J'ai souvent joué contre lui mais j'ai rarement gagné.

Notre avis

Thomas Tuchel le dit, cette demi-finale n'est pas une "chose historique" pour les Parisiens, tout simplement parce qu'elle n'est pas un accomplissement. Tout autre chose qu'une qualification serait un échec au regard du pedigree de l'adversaire. Paris est favori mais ses difficultés face à l'Atalanta doivent le préserver d'une sur-confiance.

Séduisant, Leipzig ne rentre jamais sur le terrain en victime. Ceci tient à l'état d'esprit de son maître à penser, Nagelsmann, qui préfère avoir la mainmise sur le match. Comme Tuchel devrait aligner ses "quatre fantastiques" (Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi), il y a de grandes chances pour que le match soit spectaculaire. Attention, les Allemands règnent souvent dans l'entrejeu, là où Paris a une faiblesse en l'absence de Marco Verratti. Cependant avec un Mbappé à 100% ou presque et un Neymar sur la lancée de son match face à Bergame, le PSG a un net avantage sur le papier. Reste à le transcrire sur le terrain pour se trouver aux portes du paradis.

