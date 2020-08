Partymodus in Lissabon: PSG nach dem Einzug ins Champions-League-Finale

LIGUE DES CHAMPIONS - Grâce à sa qualification pour la finale de la C1, le PSG a d'ores et déjà accumulé 31 000 points UEFA cette saison. C'est plus que n'importe quel autre club français avant lui, même si les modes de calcul ont changé ces dernières années.

Cette saison européenne est d'ores et déjà historique pour le PSG. Mais elle l'est aussi pour le football français. Car en atteignant la finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a établi un nouveau record de points UEFA engrangés par un club tricolore en une saison. Avec 31 000 points accumulés avant même le dénouement de la compétition, il dépasse la barre symbolique des 30 000, ce que ni l'Olympique Lyonnais, ni l'AS Monaco, ni l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux n'avaient fait avant lui.

Lorsqu'ils avaient atteint les demi-finales de la C1 respectivement en 2010 et 2017, Lyon et Monaco avaient cumulé chacun 25 000 points. Mais il est à noter que la méthode de calcul a changé depuis la saison 2018-2019, ce qui relativise dans une certaine mesure les comparaisons. Toujours est-il que le PSG présente le deuxième meilleur bilan dans ce domaine cette saison derrière... le Bayern Munich, son futur adversaire en finale, qui a remporté tous ses matches en Ligue des champions (10 victoires et donc 34 000 points UEFA cumulés).

Sur les cinq dernières saisons, le club de la capitale accumule ainsi 113 000 points, ce qui le place en 7e position des clubs européens, il se rapproche ainsi sérieusement de Manchester City (116 000) et la Juventus Turin (117 000). Ce bilan permet de définir les clubs têtes de série et la répartition dans les différents chapeaux lors des tirages au sort des compétitions européennes. A noter que dans cette optique, le Bayern a ravi la 1ere place au Real Madrid (les deux clubs ont 134 000 points).

Le top 10 des clubs européens avant la finale de la C1 :

Rang Club Points UEFA 1. Bayern Munich 134000 2. Real Madrid 134000 3. FC Barcelone 128000 4. Atlético de Madrid 127000 5. Juventus Turin 117000 6. Manchester City 116000 7. PSG 113000 8. FC Séville 100000 9. Manchester United 100000 10. Liverpool 99000

